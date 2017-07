ISP suspende distribución de Geniol y otros medicamentos por contaminación en laboratorio

Casi 9 millones de unidades de medicamentos como ibuprofeno y paracetamol están retenidos en las plantas productoras del laboratorio Mintlab, ubicado en la comuna de Independencia.

Esto, luego de que el Instituto de Salud Pública (ISP) suspendiera la fabricación y la distribución de fármacos, debido a que fueron elaborados con aguas con contaminación microbiológica.

El mencionado laboratorio produce medicamentos bioequivalentes y genéricos, conocidos por sus precios más bajos que los de marca y es el tercer productor nacional que más abastece al Estado, a través de la Central Nacional de Abastecimiento (Cenabast).

Dentro de sus productos se encuentra el principio activo paracetamol, rotulado bajo la marca Geniol, medicamento comercialmente popular en esta fecha.

La jefa de la Agencia Nacional de Medicamentos (Anamed) señaló que es necesario que el laboratorio garantice la inocuidad de sus procesos productivos.

Al ser una medida preventiva, no afecta a los medicamentos que se encuentran distribuidos en las farmacias debido a que el laboratorio farmacéutico Mintlab Co S.A es fiscalizado por el ISP y en las visitas anteriores no se detectaron este tipo de fallas.

Las medidas sanitarias serán levantadas una vez que Mintlab presente información a la autoridad sanitaria que asegure la calidad del agua purificada, con la cual fueron realizados estos medicamentos. Una vez realizado el análisis por parte del ISP, en caso de ser necesario, se instruirá la destrucción de los productos que no demuestren la calidad requerida.