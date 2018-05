Mario Vargas Llosa frena en seco a Axel Kaiser y su alusión a las dictaduras "menos malas"

Mario Vargas Llosa, el destacado premio Nobel de Literatura peruano, cumpli√≥ con una apretada visita a Chile. Se reuni√≥ con Sebasti√°n Pi√Īera, estudiantes y tambi√©n se sum√≥ a la charla llamada ‚Äú¬ŅQu√© es ser liberal?‚ÄĚ.

Dicha actividad fue realizada por La Otra Mirada, liderada por el empresario Nicol√°s Ib√°√Īez; y la Fundaci√≥n para el Progreso, en la cual Axel Kaiser es director ejecutivo.

En medio del debate, que incluy√≥ diversos t√≥picos de la realidad latinoamericana, Kaiser apunt√≥ a que “hay dictaduras menos malas, por no decir mejores (…) Por ejemplo, ¬Ņcu√°ntos en esta sala preferir√≠an vivir en la dictadura de Maduro o en Cuba que lo que fueron los a√Īos 80 en Chile? Probablemente nadie. Ah√≠ viene la pregunta…”, dijo.

Hasta que lo detuvo el Premio Nobel de Literatura 2010: “Esa pregunta yo no te la acepto”, le se√Īal√≥.

“¬ŅNo?”, reaccion√≥ sorprendido Kaiser, reconocido por ser un “liberal ac√©rrimo”.

“Esa pregunta no la acepto”, le insisti√≥ Vargas Llosa, lo que desat√≥ los aplausos espont√°neos de los asistentes.

“Est√° muy bueno. √Čsta es la reacci√≥n que yo quer√≠a…”, dijo Kaiser para salir del paso.

“No la acepto, porque parte de una cierta toma de posici√≥n previa: que hay dictaduras buenas o que hay dictaduras menos malas. No, las dictaduras son todas malas”, recalc√≥.

“Algunas pueden traer unos beneficios econ√≥micos a ciertos sectores, (pero) el precio que se paga por eso es un precio intolerable e inaceptable. Yo creo que entrar en esa din√°mica es un juego peligroso, que nos conduce a aceptar que algunas dictaduras son tolerables, aceptables, y eso no es verdad. Todas las dictaduras son inaceptables”, a√Īadi√≥ frente a los asistentes, que volvieron a entregarle un aplauso cerrado.

En tanto, luego que la escena se viralizara a través de las redes sociales, Axel Kaiser salió a responder a quienes lo cuestionaron por su postura.

Eso s√≠, lejos de retroceder, insisti√≥ en su visi√≥n respecto a que existen dictaduras “menos malas” a trav√©s de su cuenta en Twitter.

Bueno el punto es qué hay diferencias de grado en el mal de las dictaduras eso me parece evidente e incluso él lo reconoce en otra parte de otra forma. Luego justificó golpe para sacar a Maduro. https://t.co/pnOPVDKwa3

Ok Francisco. Mi punto en la pregunta es que existen algunas cuyo grado de da√Īo es mayor que el de otras. Eso es bien evidente, no est√°s de acuerdo ? El escenario que hablas de golpe y elecciones inmediatas no se ha dado nunca, hasta donde se, en AL. https://t.co/WZ7Lah9ici

— AXEL KAISER (@AXELKAISER) 3 de mayo de 2018