Caravana de la Muerte: revelan que Cheyre figura en 26 actas de consejos de guerra

El abogado de las familias de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Cristián Cruz, acusó que el Estado protege al general en retiro Juan Emilio Cheyre por su presunta participación mientras era teniente en La Serena.

Esto luego de la revelación de que el otrora comandante en jefe del Ejército participó en 26 consejos de guerra entre 1973 y 1974.

El nombre del general (r) aparece en 26 actas de la Segunda Fiscalía Militar de La Serena, con fechas entre septiembre de 1973 y enero de 1974, según reveló La Tercera.

Durante ese período, Cheyre ejercía como teniente del Regimiento Arica de La Serena, donde, según su defensa, cumplía labores administrativas como ayudante del comandante Ariosto Lapostol.

El otrora comandante en jefe del Ejército está acusado como cómplice de las 15 ejecuciones cometidas en La Serena en el marco de la Caravana de la Muerte ocurridas el 16 de octubre de 1973, en el proceso liderado por el juez Mario Carroza.

Dentro de los casos a los que La Tercera tuvo acceso, están los de Emiliano Álvarez por favorecer a miembros de la UP en abastecimiento; Daniel Sánchez por acusar al gobierno de fascista y no de los trabajadores; y a Óscar Castillo por tener dos revólveres no inscritos en su casa, entre otros.

En todas estas situaciones, según las actas Cheyre formó parte del consejo de guerra, encargado de enjuiciar y condenar a los involucrados en estos supuestos actos de violencia.

El abogado de los familiares de las víctimas de la Caravana de la Muerte, Cristián Cruz, explicó que lo que esperan es que todos los integrantes de la tropa del regimiento sea condenada, a pesar de la protección que, a su juicio, ha tenido Cheyre.

Juan Emilio Cheyre quien fue comandante en jefe del Ejército entre 2002 y 2006, fue el primer alto mando militar en reconocer la responsabilidad de la institución en las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura a través de una columna publicada en 2004, en la que expresó que “nunca más” se debían repetir tales hechos en la historia.