Analista Alberto Mayol: "Lagos no tiene posibilidades"

El analista y experto en política de la Universidad de Chile, Alberto Mayol, afirmó que Ricardo Lagos no tiene posibilidades de llegar a la presidencia de Chile en las próximas elecciones. Esto, luego que se conocieran los resultados de la última medición del Centro de Estudios Públicos que lo mantienen con un 5% de apoyo ciudadano.

El exmandatario, quien en varias ocasiones ha expuesto sus ganas de volver a La Moneda, obtuvo nuevamente 5 puntos porcentuales de respaldo en la categoría “¿quién le gustaría a usted que fuera presidente?”, mientras que en evaluación política sufrió una abrupta caída a 23%, 12 puntos menos que la medición anterior.

Mayol explica que “Lagos no logra llegar a ningún lugar relevante desde hace un par de meses. Desde el momento que hizo la jugada de Pacheco, que fue un acto bien hecho, una genialidad política. Si hizo lo mejor que se pudo, con toda la osadía que se requería, y no pasó nada, quizá el escenario le está diciendo que no pasa nada con él”.

Por otro lado, anticipa que el ex jefe de Estado será un problema para la Nueva Mayoría ya que los partidos tendrán que ver “cómo deshacerse de Lagos de la forma más elegante posible”.

El analista político asegura que el candidato seguro del conglomerado oficialista es Alejandro Guillier, aunque dice que “el tema es cómo los partidos administrarán esa certeza. Pueden saber eso, pero no les conviene desdecir su apuesta por Lagos”. Añade, respecto a la candidatura de Ricardo Lagos que los partidos “tendrán que ir vendiendo esa derrota lo mejor posible, lo que nunca es fácil”.