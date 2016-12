Zaldívar advierte que la DC no puede llevar candidato propio por "falta de liderazgo"

Tras un retiro por temas de salud, el senador Andrés Zaldívar regresó asegurando que dentro de la Democracia Cristiana no pueden llevar candidato propio al no existir un liderazgo fuerte.

Con miras a las elecciones presidenciales del próximo año, el senador analizó el escenario para el partido falangista.

En entrevista con El Mercurio, Zaldívar aseguró que “no estamos en condiciones de llevar un candidato propio porque no tenemos un liderazgo fuerte efectivamente”.

“He sostenido dentro del partido que lo importante es proyectar liderazgos y no matarlos. Porque muchas veces, llevando candidatos a una aventura de tipo electoral, una primaria, para después salir tercero o cuarto, vamos más bien a destruir el liderazgo que potenciarlo para el tiempo próximo”, aseguró.

Respecto de las primarias, el senador sostuvo que “yo creo que Ricardo Lagos es una de las opciones que tenemos y con eso no quiero descalificar a ningún otro. La DC también tiene el derecho a poder proyectar nuestros liderazgos y ojalá que lo tengamos”, agregó.

Aunque, descartó que el tema esté zanjado. “No creo que hoy estén todas las cartas echadas. Estamos en un proceso bastante más confuso que el que permita decir con claridad por ahí vamos”, aseveró.

No obstante, advirtió que como partido “queremos un programa claro y preciso, donde dejemos fuera todos los temas en que no estemos de acuerdo y no nos pase lo que nos ha ocurrido en este último período, en que ha habido muchas dificultades en cuanto a la interpretación del famoso programa”.