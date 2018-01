Lo que debes saber antes de comprar un tratamiento reductivo

¿encontraste un error? avísanos

Las ofertas pueden ser muy tentadoras, pero, lo barato puede costar caro. Un masaje reductivo mal hecho no sólo puede dejar marcas en nuestro cuerpo. También pueden ser un riesgo para nuestra salud.

Así lo afirma Jessica Garrido -cosmetóloga y masoterapeuta, directora del centro de estética Celebrity Spa-, dice que con la llegada del calor son muchas mujeres las que se someten a tratamientos reductivos, los que además de modelar nuestra figura, nos ayudan a reducir centímetros en nuestro cuerpo. “Esto siempre que lo acompañemos de una alimentación balanceada y actividad física. Tampoco hacen milagros“, recalca.

Dado que la demanda por este tipo de tratamientos es alta, la industria de la cosmética cada vez se ha especializado más, la oferta también ha aumentado, y es fácil encontrar excelentes ofertas, pero… ¿A qué costo?, ¿Son realmente buenas estas súper ofertas de tratamientos full reductivos y que prometen ser milagrosos?, ¿En qué me debo fijar antes de adquirir uno?

Antes de comprar cualquier tipo de tratamientos para modelar nuestro cuerpo, Garrido dice que debemos cuestionarnos en que la oferta sea tan poderosamente buena, con un costo tan bajo. Esto es lo primero que debería llamarnos la atención. En este tipo de centros de estética, con ofertas tan llamativas, puede que no utilicen los productos adecuados o que nos encontremos con personal que no sea el adecuado para trabajar nuestro cuerpo. Nos aseguran que desde 8 a 10 sesiones verán cambios sorprendentes. Sin embargo, al momento de realizar el tratamiento hacen un rápido masaje, brusco y que muchas veces deja feos hematomas, lo que no debería ocurrir bajo ninguna circunstancia, enfatiza.

“Lo cierto es que, no todas tenemos las mismas necesidades y por eso es primordial que la masoterapeuta que nos reciba nos evalúe exhaustivamente y converse con nosotras para indicarnos cuál es el tratamiento más indicado y también discutir sobre las expectativas que tenemos. Como ya lo mencionamos, ninguno de estas terapias hace milagros”, explica.

La especialista dice que también es importante evaluar nuestras condiciones de salud. Desde, si tenemos algún tipo de patología, intervención quirúrgica, los remedios que tomamos y nuestros hábitos diarios, de alimentación y ejercicios. Ya con todos estos antecedentes sobre la mesa, entonces se puede decidir cuál es el tratamiento más apropiado para cada una.

Ahora bien, muchas veces estas súper ofertas se ofrecen por 6 u 8 sesiones, sin embargo, para ver cambios importantes en nuestro cuerpo, como mínimo hay realizar 10 sesiones, asegura.

Jessica dice que el procedimiento del masaje reductor es enérgico y profundo sobre el tejido adiposo a tratar, pero es importante informar que éste es realizado bajo una técnica profesional combinada, es decir, amasamientos, drenajes linfáticos, pellizcos, entre otros.

Es muy importante saber que las técnicas utilizadas en ningún momento deben dejar equimosis (moretones). Sólo en el caso de que la paciente presente una extrema fragilidad capilar, o el tejido presenta fibrosis en el tejido adiposo, podría llegar a dejar alguna pequeña marca, la cual no debería pasar de un circulo de un diámetro de 1 cm. y de color amarillo. Esta es una información vital y de suma importancia para nuestro masoterapeuta.

También es importante que nos fijemos y consideremos la expertis del profesional tratante. Es algo que debemos consultar, ya que les estamos confiando nuestro cuerpo y somos nosotras las primeras responsables de él. Además, tenemos que tener en cuenta los estudios, conocimientos anatómicos y los años de experiencia que lleva. Esta es la única forma que tenemos de comprobar de que quien nos va a tratar sea la persona adecuada, que tenga los conocimientos y formación profesional que se requiere para trabajar y modelar el cuero de una persona.