Endoscopía mamaria: la técnica para poner implantes mamarios sin dejar cicatriz

Es la nueva tendencia en cirug√≠a est√©tica. Se trata de la endoscop√≠a mamaria que sirve para el aumento de senos sin dejar una cicatriz en la zona y que es tambi√©n conocida como mamoplast√≠a axilar endosc√≥pica, con la cual se obtienen excelentes resultados en cuanto a su naturalidad y seguridad a largo plazo, debido a que se evita realizar alg√ļn corte en la mama y en la areola.

Seg√ļn el cirujano pl√°stico Harold Bayo ‚Äúla t√©cnica video-endosc√≥pica es una cirug√≠a mamaria que no deja ninguna cicatriz en la mama, es decir, no deja cicatrices visibles ni en la regi√≥n de la areola ni en el pliegue sub mamario u en otro lugar de la mama, porque la incisi√≥n va en la axila, en una zona oculta que tiene una excelente cicatrizaci√≥n‚ÄĚ, explica el cirujano chileno, quien tuvo la oportunidad de estudiar esta t√©cnica en la cl√≠nica del famoso Dr. Ivo Pitanguy en Brasil.

Indica que ‚Äúentre las ventajas de la cirug√≠a est√©tica endosc√≥pica destaca principalmente el reducido tama√Īo de las cicatrices, a veces pr√°cticamente invisibles y la minimizaci√≥n de los riesgos asociados a cualquier intervenci√≥n quir√ļrgica. Se utiliza anestesia general, o en algunos caso regional m√°s sedaci√≥n‚ÄĚ.

¬ŅPor qu√© m√°s mujeres han optado por el aumento mamario v√≠a endosc√≥pica? Tiene ventajas como por ejemplo, no tener ninguna cicatriz en la regi√≥n mamaria, permite colocar el implante protegido bajo la fascia pectoral por detr√°s de la gl√°ndula mamaria. A eso se suma, que el aspecto visible se ve bastante natural.

El doctor Bayo indica que ‚Äúesta t√©cnica se realiza a distancia, es decir, utilizando equipos de √ļltima generaci√≥n que permiten, a trav√©s de un monitor y una micro c√°mara que ampl√≠a las im√°genes hasta diez veces su tama√Īo normal, lo que permite visualizar f√°cilmente las estructuras anat√≥micas importantes y con esto eliminar el riesgo de cualquier lesi√≥n. Todo esto, manejado desde el exterior del cuerpo del paciente‚ÄĚ.

Para introducir los implantes, el doctor Bayo se√Īala que existen varias formas. ‚ÄúA trav√©s de un instrumento especial que deja el implante de tama√Īo m√≠nimo y tambi√©n se puede hacer digitalmente, cuando el t√ļnel est√° bien disecado, lo que permite introducir el implante sin ning√ļn problema‚ÄĚ.

Si bien aunque no existen limitaciones en cuanto al tama√Īo del implante en esta cirug√≠a, el cirujano pl√°stico explica que debe ser adecuado y proporcional al cuerpo de la paciente.

Y agrega que ‚Äúes importante que la persona se deje guiar y aconsejar por el m√©dico en la elecci√≥n que haga, de manera que el resultado ‚Äď tanto en la forma como en el tama√Īo- sea el mejor que pueda obtener para su cuerpo‚ÄĚ.

Lo cierto es que esta intervención está siendo más utilizada en el mundo, porque tiene las dos posibilidades: ambulatoria o un día de hospitalización dependiendo del paciente. Posee muy baja incidencia de dolor o molestia, los que pueden ser tratados si existen con medicamentos habituales o con analgesia post operatoria habitual.

‚ÄúDependiendo de la actividad del paciente a los tres d√≠as, aproximadamente, es posible reiniciar las labores habituales, pero que no requieran esfuerzo f√≠sico. Como recomendaci√≥n m√©dica, se debe evitar levantar los brazos, hacer ejercicios o fuerzas durante los primeros siete d√≠as. Los puntos son intrad√©rmicos (no se sacan) y la incisi√≥n es pr√°cticamente imperceptible. El resultado obtenido es pr√°cticamente inmediato y muy gratificante para la paciente, porque la mama conserva su sensibilidad y forma y, al tacto es totalmente natural‚ÄĚ, finaliza el doctor Bayo.