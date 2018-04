Migrantes centroamericanos llegan a la frontera mexicana con EEUU y planean pedir asilo

Al menos 150 centroamericanos de la caravana migrante que se inició a finales de marzo, llegaron este domingo al muro que divide México y Estados Unidos en la fronteriza localidad mexicana de Tijuana, desde donde planean pedir asilo a Washington.

“A√ļn nos falta pedir asilo y esperamos que el gobierno de Estados Unidos nos abra las puertas”, dijo a la AFP Reyna Isabel Rodr√≠guez, de 52 a√Īos, que viaj√≥ desde El Salvador con sus dos nietos y espera pedir asilo pol√≠tico al gobierno de Donald Trump.

“Lo que m√°s me preocupa son mis nietos, no quiero que me separen de ellos”, agreg√≥.

Previamente, varios migrantes cantaron el himno nacional de Honduras, y unos 30 de ellos escalaron la valla fronteriza en donde gritaban “alerta, alerta, que camina la lucha del emigrante por Am√©rica Latina”.

“Le queremos decir al presidente de Estados Unidos que no somos criminales, no somos terroristas, que nos d√© la oportunidad de vivir sin miedo. S√© que Dios le va a tocar el coraz√≥n”, dijo por su parte Irineo Mujica, uno de los organizadores de la caravana que parti√≥ a finales de marzo de la sure√Īa ciudad mexicana de Tapachula.

En el lado estadounidense, los migrantes eran observados por agentes de la patrulla fronteriza que, desde primera hora, vigilan la zona ante la llegada de otros centroamericanos que viven legalmente en Estados Unidos.

Desde que la caravana llamada Viacrucis Migrante arranc√≥ el 25 de marzo, varios centroamericanos han cruzado M√©xico a pie, en tren o en autob√ļs.

La comitiva, que se lleva a cabo desde 2010 para visibilizar el dramático recorrido de los centroamericanos por México, arrancó con más de 1.000 personas, muchas de las cuales se han dispersado, mientras algunos se han quedado en territorio mexicano y otros viajan por su cuenta.

Sin embargo, el presidente estadounidense Donald Trump no quiere saber nada de migrantes.

Tan pronto vio las im√°genes de los empobrecidos centroamericanos caminando a cuestas con sus escasas pertenencias, exigi√≥ a M√©xico en una serie de tuits que detuviera a la caravana, orden√≥ desplegar la Guardia Nacional en la frontera com√ļn y ha pretendido ligar el tema migratorio con la firma de un nuevo Tratado de Libre Comercio de Am√©rica del Norte.

México rechazó las presiones del mandatario estadounidense y se limitó a dar a los migrantes permisos de tránsito de hasta un mes para que decidieran si pedían refugio en este país, regresaban al suyo o seguían su marcha a Estados Unidos.