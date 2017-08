La ácida respuesta de Fran García-Huidobro a Paula Bolatti por críticas a "Maldita Moda"

Especial revuelo y molestia causó en algunos la última emisión de “Maldita Moda“, el estelar de los sábados de Chilevisión. Tras el episodio, Paula Bolatti, “la peor vestida de la semana” según el panel, presentó sus descargos por la utilización de la palabra “vulgar” en el comentario de Marcelo Marocchino, pero el problema no quedó ahí.

“Ese look con alguien menos curvilíneo se vería mejor porque se vería menos vulgar. Es un look que se puede ver distinguido en alguien como Nicole (Putz), pero más provocativo en alguien como Marlen (Olivarí)“, dijo el italiano el sábado, a lo que Bolatti respondió furiosa por la prensa y sus redes sociales.

“Creo que puntualmente en este programa no aceptan a los latinos y los latinos tenemos curvas y punto (…). Creo que Marcelo no pensó antes de hablar y él tiene que ser consciente de que está en TV. Mi novio iba siempre a comprarle ropa y ahora no va a ir más”, contestó la argentina.

Ahora fue Francisca García-Huidobro, la animadora del espacio, quien entró al debate con un áspero recado para quienes se quejan por los comentarios que reciben en el show, en especial Bolatti.

“Ah no, que la Paula vaya a la FIFA. Toda la gente se enoja cuando las elijo peor vestidas y se alegran cuando son la mejor. Eso sólo lo elijo yo y me lo me lo fumo sin ninguna lágrima“, respondió la conductora cuando fue consultada sobre la polémica por Las Últimas Noticias.

“De las palabras de los panelistas no me hago cargo. Sólo estamos hablando de moda, no deberían ofenderse tanto. Creo que no es para llorar“, concluyó la actriz, quien fue una de las invitadas al evento que la marca Raph Lauren montó este miércoles en Santiago.