La dura respuesta de Paula Bolatti a quienes la llamaron vulgar en "Maldita Moda"

El sábado, en la última edición de “Maldita Moda” de Chilevisión, el panel que encabeza la conductora Francisca García-Huidobro eligió a Paula Bolatti como la “peor vestida de la semana“, rótulo que cada sábado recae en la celebridad que, a juicio de los presentes, no supo resolver bien su vestimenta.

“¡Paula Baulatti, porque te fuiste al chancho! Usted no se pondría aquello ni para la fonda, insisto, todo tiene que ver con el lugar y con el momento“, dijo la animadora del espacio antes de anunciar a Bolatti como su elegida. Pero, ¿qué llevaba puesto?

La modelo había optado por un jeans rasgado, un bralette (mezcla entre sostén y crop top), además de panties de red que dejaban ver su abdomen y prominentes tacos brillantes. “¡Nos pusimos todo! Se metió a Internet y vio todo lo que estaba de moda. A esta niña la asaltaron y le robaron toda la ropa. Hay maneras más distinguidas de mostrar los oblicuos”, agregó García-Huidobro.

El más crítico fue Marcelo Marocchino: “Ese look con alguien menos curvilíneo se vería mejor porque se vería menos vulgar. Es un look que se puede ver distinguido en alguien como Nicole (Putz), pero más provocativo en alguien como Marlen (Olivarí)“, dijo.

“Acabo de ver qué fue lo que realmente dijeron en @malditamodachv este sábado, ya que varios me lo comentaron por lo elevado de tono, en cuanto a las críticas sobre mi vestimenta y mi cuerpo… Lo único que tengo para decir es: Perdón por mis curvas y lo sexy, no era mi intención“, escribió la trasandina en su cuenta en Instagram, pero eso no fue todo.

Consultada por Las Últimas Noticias, la modelo agregó: “La Fran (García-Huidobro) dio a entender que este look no era adecuado para el evento porque había niños. Discúlpame, pero no se me vio ninguna parte íntima. Ese comentario me parece muy cerrado de mente“, dijo. “Creo que puntualmente en este programa no aceptan a los latinos y los latinos tenemos curvas y punto“, agregó tajante.

Sobre el comentario de Marocchino, Bolatti resumió su parecer con una anécdota: “Creo que Marcelo no pensó antes de hablar y él tiene que ser consciente de que está en TV. Mi novio iba siempre a comprarle ropa y ahora no va a ir más”.

