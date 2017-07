Periodista acusa que Alerta Máxima editó nota para tergiversar supuesta agresión al SAMU

Hace algunas semanas comenzó la nueva temporada de Alerta Máxima, el programa de telerrealidad de Chilevisión que en esta temporada está enfocado en el trabajo del SAMU y las urgencias que atiende a diario.

En este contexto, el lunes pasado se mostró la historia de un hombre en situación de calle que fue atropellado en Santiago. Sin embargo, el caso no se enfocó en la emergencia, sino que en una transeúnte que se encontraba en el lugar.

Según exhibió el programa, la mujer comienza a grabar al equipo del espacio conducido por Felipe Vidal y luego empieza a pedir que no se le enfoque a ella. Tras varios dimes y diretes, la situación termina en una confusa pelea donde se asegura que la mujer habría agredido al personal del SAMU y del programa.

La protagonista de dicho episodio es Isidora Jaén, una periodista que asegura estar impactada por la descontextualización de los hechos que mostró el programa de CHV, ya que afirma que las cosas no fueron del modo que se exhibieron.

En conversación con BioBioChile, Isidora explica que ella conocía a la persona atropellada pues a diario pasaba junto a él e intercambiaban saludos. Al verlo en esa situación, le indignó el hecho que la ambulancia se hubiese demorado en llegar y que además las cámaras del programa obstaculizaran el paso de los paramédicos que intentaban ayudar al hombre.

“Esto fue el 8 de febrero de este año, y era un mendigo al que yo saludaba todos los días. Esa noche yo iba pasando por ahí y vi que lo había atropellado un camión y que la atención no llegaba“, aseguró.

Según comentó cuando se dio cuenta que los camarógrafos bajaban primero de la ambulancia que los paramédicos, comenzó a grabar el hecho para exponer lo que estaba ocurriendo. Fue allí cuando empezó a pedirle a los profesionales que dejaran de filmar y que tuviesen respeto por quien estaba herido.

“Yo no entendía nada… pensaba ‘¿por qué no lo atienden?’ y les decía ‘paren de grabarlo, atiéndanlo"”, aseguró. Fue en ese momento en que capturó la atención de las cámaras que comenzaron a seguirla a ella a pesar de que expresamente pidió que no la grabaran.

“Me indignó que no respetaran mi voluntad (…)que me hicieran parte de este circo, por así decirlo”, dijo Isidora y aseguró que jamás agredió al personal del SAMU y que tampoco fue detenida como se aseguró en el espacio.

Tras la emisión del programa, la mujer comenzó a recibir mensajes y burlas a través de las redes sociales. “Me cuesta hablar el tema, porque se han burlado un montón. Me hicieron una caricatura, lo editaron todo. Dijeron que me habían llevado detenida, mentira. Dijeron que agredí a la gente del SAMU, mentira. Se descontextualizó hasta el audio”, explicó.

“Me dejaron como una loca, como una histérica. Cuando yo les decía, ‘paren de reírse de los pobres’. Me dejaron como una idiota“, agregó. “Me lo he llorado todo, me siento súper humillada y voy a llegar hasta las últimas instancias legales porque no corresponde que esté tergiversando y denostando la dignidad de las personas y estén mintiendo”, finalizó.

Isidora afirma que el daño moral a su persona y entorno ha sido brutal, pero que cuenta con una constancia ante carabineros por todo lo ocurrido.

BioBioChile intentó contactarse con CHV, pero la estación no se refirió al tema.