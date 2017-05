Guía para entender "Hülya", la nueva teleserie turca de TVN

Hoy TVN estrena su nueva teleserie turca, “Hülya. Las llamas del deseo”, que se emitirá en horario prime después de la serie nacional “Un Diablo con Ángel” que vive sus capítulos finales. A continuación, te mostramos los perfiles del reputado elenco que dio vida a esta producción, que arrasó en la industria turca de ficción.

Burcu Biricik es Hülya Çamoğlu

Desde pequeña Hülya mostró su carácter confrontacional y directo, metiéndose constantemente en problemas. Ella es la rebelde hija menor de Salih Çamoğlu, quien prometió en matrimonio a su hija mayor, Melek, con el hijo menor de su millonario amigo Bayram Cevher, con la idea de que este lazo sacara a la familia Çamoğlu de la pobreza. Sin embargo, la pequeña Hülya ya había puesto sus ojos en el niño, prometiéndole que cuando sean grandes se casarían.

Con el paso de los años Hülya se convirtió en una inteligente y hermosa mujer que hará todo lo necesario para salir de la pobreza en que vivía y encontrar el amor con el que ha soñado. Es así como fortuitamente se encuentra con Kerim, cuando éste obligado por su padre visitaba décadas después a Melek para concretar el matrimonio. Ante esto, Hülya hará uso de su creatividad y astucia para conquistar a Kerim… aunque esto traiga consigo problemas que ella no se había imaginado.

La mujer detrás del personaje es Burcu Biricik, una bella actriz que ganó el reconocimiento en su país con su papel en esta teleserie. Pero la actuación estuvo presente toda su vida, participando en diferentes obras desde que estaba en el colegio, para después estudiar profesionalmente. Aunque tuvo una primera aparición en TV el 2007, fue el 2011 cuando participó y ganó el programa de actuación “Artiz Mektebi”. Con este premio posteriormente tuvo papeles importantes en diferentes producciones hasta llegar al protagónico en “Hülya. Las Llamas del deseo”.

En su cuenta de Instagram tiene más de 850 mil seguidores, red social en la que comparte imágenes de las grabaciones de la producción.

Birkan Sokullu es Kerim Cevher

Desde pequeño Kerim Cevher fue tratado como un príncipe por su familia, un chico muy inteligente y curioso, pero mimado también. Siendo sólo un niño su padre Bayram Cevher lo comprometió en matrimonio para ayudar económicamente a su amigo Salih, llegando al acuerdo que una vez que el pequeño tenga la edad necesaria se casará con Melek Çamoğlu. No fue una idea que le gustara, menos cuando conoció a la rebelde hermana menor de su prometida, la pequeña Hülya, quien tras lanzarle una piedra le prometió casarse con él.

Con el paso del tiempo Kerim partió hasta Berlín, Alemania, para perfeccionarse como ingeniero ambiental, estudios que son financiados por sus padres. Pero lo que no le ha contado a Bayram es que no pretende volver a Turquía para hacerse cargo de los negocios familiares… ni tampoco está en su mente concretar el matrimonio con Melek, aunque no sabe que Hülya es quien cambiará pronto su vida para siempre.

Kerim es interpretado por Birkan Sokullu, un hijo de inmigrantes bosnios que nació en Estambul que pasó gran parte de su infancia dentro de una barbería, viendo cómo su padre trabajaba en ese lugar. Primeramente se dedicó al básquetbol en la Universidad de Malte, pero su gusto por la actuación pudo más y cuando fue distinguido por sus actuaciones en la casa de estudios decidió congelar su carrera deportiva.

Su primera aparición en televisión fue en el año 2008, pero es su rol de Kerim el que lo ha potenciado como actor en su país y lo ha convertido en una figura famosa. De hecho, en su cuenta de Instagram tiene más de 385 mil seguidores, lugar en el que publica fotos personales y de su trabajo como actor.

Ecem Özkaya es Melek Çamoğlu

Melek es la hermana mayor de Hülya y desde pequeña se mostró responsable y muy preocupada de cuidar a su familia. Lamentablemente perdió a su madre a temprana edad, por lo que se hizo cargo de los cuidados de su pequeña hermana y su padre Salih Çamoğlu, quien para dejar la pobreza la comprometió con el hijo menor de su amigo Bayram Cevher.

Con el tiempo Melek se convirtió en una mujer hermosa, profunda, muy ingeniosa y emocional, apoyó siempre a Hülya para que estudiara mientras ella se quedaba en su pueblo natal. Por su cabeza no pasa la idea de concretar el matrimonio con Kerim Cevher y aunque es una joven transparente, también es alguien que esconde secretos que la unen con Hülya.

El papel de Melek es interpretado por Ecem Özkaya, actriz turca de 28 años que está casada y tiene un hijo, de quien comparte imágenes en sus redes sociales constantemente. Estudió teatro en la Universidad de Maltepe y cuenta con un amplio recorrido en cine y televisión. En la pantalla chica es reconocida por sus actuaciones en “Zengin Kiz Fakir Oglan” de 2012 y por “Hülya. Las llamas del deseo”.

Tayanç Ayaydın es Huseyin Cevher

Huseyin es el hermano mayor de Kerim y tanto su familia como sus amigos siempre lo han considerado un hombre muy fiable, inteligente y bien educado. Es quien maneja parte de los negocios de la familia Cevher, siendo respetado por sus pares por su conocimiento práctico y teórico. Su padre Bayram le entregó responsabilidades desde muy pequeño, por lo que siempre mantuvo su propia vida en segundo plano, viviendo por los intereses de la familia y la empresa.

El hermano mayor de Kerim está casado con Zeynep, con quien ya tiene un hijo, pero no comparte mucho con ellos por estar atento al trabajo y por tratar de solucionar los problemas de la familia Cevher. Su encuentro con Hülya provocará que ciertos temas poco conocidos de él salgan a flote.

Tras el personaje de Huseyin está Tayanç Ayaydın, un respetado actor turco que con 38 años ha logrado reconocimiento en su país por sus actuaciones en cine, teatro y televisión desde el año 2004. Estudió la Mimar Sinan Fine Arts University y su tiempo libre lo disfruta viajando con su esposa, jugando con sus perros y tocando diversos instrumentos musicales como la batería, la guitarra y el saxofón.

Ahmet Mümtaz Taylan es Bayram Cevher

Bayram Cevher es un patriarca a la antigua, un millonario empresario minero que no permite que nadie ponga en duda nada de lo que dice y sus hijos lo saben bien. Es un tipo apasionado que le da gran importancia a la familia y quiso ayudar a su amigo Salih Çamoğlu comprometiendo a su hijo Kerim Cevher con Melek.

Este empresario es un hombre que le da importancia a su palabra y le gusta cumplir con rigor sus promesas, por lo que no dudará en presionar a su hijo Kerim para que cumpla el compromiso que adquirió con la familia Çamoğlu. La aparición de Hülya cambiará los planes de este hombre terco, pero de buen corazón.

Ahmet Mümtaz Taylan es quien encarna a Bayram Cevher, un actor turco de 52 años que también tiene una amplia carrera como director de teatro. Graduado en la Universidad de Hacettepe, trabajó sus primeros años en diversas áreas teatrales para ganar reconocimiento en las producciones dramáticas turcas de los noventa y por los múltiples roles que ha tenido en la pantalla grande de su país.

Pelin Öztekin es Zeynep Cevher

Zeynep es la esposa de Huseyin Cevher, matrimonio tras el cual no hay una historia romántica, sino que fue parte de un arreglo que beneficiaba económicamente a las dos familias. Es una mujer que no estudió después de terminar el colegio porque quería casarse y no se le hacía difícil adaptarse a las reglas de la patriarcal familia Cevher.

Es una mujer curiosa e inteligente, pero que no es feliz junto a su marido, sabe que su relación no nació del amor y ve cómo Huseyin le presta más atención a los negocios familiares y a otras personas. Se refugia en el cuidado de su familia y por eso mismo no verá con buenos ojos la irrupción de Hülya en la vida de los Cevher.

Tras Zeynep está Pelin Öztekin, actriz turca que ganó gran reconocimiento por su papel en “Hülya. Las Llamas del deseo”, pero que ya contaba con una amplia experiencia en series dramáticas de su país desde el año 2006. Tras graduarse en la Escuela Superior de Bellas Artes de Pera, decidió perfeccionarse estudiando idiomas en Francia.

Es una activa usuaria de Instagram, red social en la que comparte fotos de sus trabajos y su vida privada. En su cuenta @peliniioztekin ha publicado más de 2500 imágenes y tiene 310 mil seguidores.