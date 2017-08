Monserrat Prats, la protagonista de ¿Dónde está Elisa? hoy se luce como peluquera

En 2009, cuando el área dramática de TVN vivía uno de sus mejores momentos, la joven actriz Monserrat Prats fue elegida para protagonizar una de sus producciones.

Se trataba de ¿Dónde está Elisa?, la teleserie que mantuvo expectante a los chilenos quienes querían saber qué había pasado con la adolescente desaparecida al principio de la apuesta.

“- Interpretar a Elisa- fue una súper buena experiencia, el gran trabajo que hice luego de la universidad”, reconoció a El Mercurio.

Pero tras el rotundo éxito de la producción, la carrera de Prats no fue cómo esperaba. Participó en algunas otras producciones Los Ángeles de Estela del canal público, y Vampiras de Chilevisión

Junto a su esposo, partieron a Puerto Varas, donde están radicados hace varios años, y donde también nació su pequeño hijo de tres meses. Actualmente trabaja como peluquera y maquilladora a domicilio.

“Tenía la posibilidad de venirme al sur y me enfoqué en eso. Es difícil para los actores estar insistiendo, tocando puertas y eso de no tener una estabilidad no me gustaba nada, así que aquí estoy, trabajando como peluquera y maquilladora“, reveló

Monserrat, sin embargo, no se alejó completamente de la actuación pues realiza talleres para niños y adultos mayores.