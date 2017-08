¿Qué es de Luciana Echeverría, la ex "Poseída" de TVN?

Hace varios meses que Luciana Echeverría (26) se encuentra alejada de la televisión. Tras el final de La Poseída y la serie Por fin solos de TVN, la actriz no ha vuelto a verse en la pantalla chica, pero esto no significa que no haya seguido trabajando.

Luciana cambió la televisión por el cine y actualmente está promocionando la secuela de Johnny 100 pesos, que se estrena el 31 de agosto y donde ella es parte del elenco.

“La primera la vi hace tiempo. Mi papá cuando estaba vivo me mostró la película en VHS, que era un boom en ese momento”, contó a La Cuarta la actriz que interpretará al interés amoroso del protagonista.

Además acaba de terminar de grabar Mary and Mike, una miniserie que cuenta la historia de los atentados de Michael Townley y Mariana Callejas durante la dictadura, donde ella dará vida a una agente de la DINA.

Todos estos proyectos no le han dado tiempo para extrañar la televisión. “Hace rato y no estoy en un canal (…) Económicamente uno necesita trabajar, pero hasta el minuto, con lo que me ha tocado hacer, he estado súper entretenida”, aseguró al diario nacional.

“Imagínate que yo estuve 10 años en ese ritmo, entonces parar un rato hace bien. Pero yo creo que los canales están en arenas movedizas, salen los productores, cambian los directores. Estoy alejada de cómo se está manejando eso”, agregó.

Recordemos que Johnny 100 Pesos: 20 años y un día después, traerá de vuelta a su actor original Armando Araiza y será dirigido por Gustavo Graef Marino.

