Viajes, tecnología y ropa: Especialistas entregan consejos para aprovechar baja del dólar

Gracias al buen momento que vive el cobre, el precio del dólar ha bajado significativamente en las últimas semanas, cotizándose este jueves en $626. Por su parte, la Encuesta de Operadores Financieros (EOF) del Banco Central proyectó ayer que el valor de dicha moneda se mantendrá en torno a los $650 hacia final de año.

En vista de ese escenario, economistas explican aquí de qué forma los consumidores se pueden beneficiar de la devaluación de la divisa estadounidense y entregan consejos para aprovechar esta tendencia, que podría continuar.

Según explica Francisco Vásquez, director del diplomado en Análisis y Gestión Financiera de la Universidad Mayor, con esta depreciación del dólar, los productos importados tenderían a bajar, siempre y cuando la tendencia se mantenga. “No se trata de un efecto inmediato, pues las empresas importadoras son cautas y esperan que termine un ciclo antes de disminuir sus precios”, sostiene el académico.

Lee también: Peso chileno termina agosto como la divisa más apreciada ante el dólar a nivel global

Vásquez señala que entre los productos que se podrían volver más asequibles se encuentran la tecnología y la ropa. “Mucha de la ropa que usamos viene de Asia y se transa en dólares”, afirma el docente de la Universidad Mayor.

Viajes internacionales

Felipe Berger, economista y académico de la misma casa de estudios, señala que aquellas familias que hayan realizado compras en el extranjero o viajes internacionales también se verán beneficiadas, pues “cuando tengan que pagar sus estados de cuenta y hagan el cambio de dólares a pesos, van a necesitar menos pesos para pagar”.

Ambos académicos coinciden en que los viajes y paquetes turísticos para visitar el extranjero también se volverán más asequibles, así como las estadías y las compras en otros países.

De hecho, desde las agencias y operadores de turismo reconocen un aumento en las consultas de parte de potenciales viajeros. “Las cotizaciones han aumentado 10% en la última semana con la baja del dólar como un factor importante”, dijo a Diario Financiero Vanessa Navarrete, jefa de producto caribe Turismo Cocha.

¿Conviene invertir en dólares?

En esta materia, tanto Vásquez como Berger sugieren siempre tener una mirada a largo plazo. “La inversión en dólares es una alternativa, pero no la recomendaría, porque el dólar podría bajar aún más”, dice, proyectando que la divisa podría llegar a cotizarse en $ 615. Además, remarca que “siempre es bueno invertir en varias cosas, no sólo en dólares. Si no, se concentra el riesgo de la inversión”.

“Comprar dólares puede ser un mecanismo de ahorro, pero siempre pensando en un horizonte más extenso”, complementa Berger.

Finalmente, Felipe Berger cree que la disminución del dólar podría tener un efecto en el precio de los combustibles, aunque marginal, producto del funcionamiento del Mepco: el mecanismo que estabiliza las caídas y alzas de las bencinas.