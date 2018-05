Twitter pide a sus usuarios cambiar sus contraseñas debido a una falla

La red social Twitter pidi√≥ a sus usuarios cambiar sus contrase√Īas debido a una falla.

La plataforma public√≥ un mensaje en su perfil oficial en el que si bien aseguran que ya han solucionado el problema, aconsejan -como medida de precauci√≥n- que “consideren modificar sus claves en todos los servicios en los que las hayan utilizado”.

“Recientemente descubrimos un bug (error) que almacenaba las contrase√Īas no ocultas en un registro interno. Corregimos el bug y no tenemos ninguna indicaci√≥n de que haya intrusi√≥n o uso fraudulento de nadie”, se√Īala el texto.

Cabe se√Īalar que en el comunicado no se especific√≥ cu√°ntas contrase√Īas se hab√≠an visto afectadas.

We recently found a bug that stored passwords unmasked in an internal log. We fixed the bug and have no indication of a breach or misuse by anyone. As a precaution, consider changing your password on all services where you’ve used this password. https://t.co/RyEDvQOTaZ

— Twitter Support (@TwitterSupport) May 3, 2018