El escritor chileno Poli Délano falleció a los 81 años

Durante la jornada de ayer jueves, en el Hospital del Tórax, falleció el destacado escritor chileno Poli Délano, célebre por sus libros “Cambio de máscara“, “Cero a la izquierda” y “El amor es un crimen“, entre muchos otros. Sus restos serán velados en el Salón principal Gabriela Mistral de la Casa del Escritor durante esta tarde.

Délano nació en Madrid en 1936 a causa del trabajo de su padre, Luis Enrique Délano, cónsul de Chile de la época. En su biografía también se encuentra un episodio mexicano tras el golpe de estado de 1973: en Ciudad de México vivió su exilio, donde desarrolló su vasta carrera como escritor. Fue en 1984 cuando regresó a Chile, país donde se desempeñaba como profesor del mítico Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile.

En 1973, año en que dejó sus labores como docente, Délano ganó el Premio Casa de las Américas , y dos años más tarde el Premio Nacional de Cuento de México. Pero el autor no fue sólo literatura. En 2006, fue parte del elenco de “Días de campo“, uno de los últimos filmes de Raúl Ruiz.

“Ha muerto Poli Délano, gran escritor, luchador inclaudicable, amigo de sus amigos, una persona maravillosa e imprescindible… La literatura chilena está de luto y nuestro corazón también“, publicó en Facebook la autora chilena Pía Barros.

“Lamento la muerte de Poli Délano. Tengo la impresión de que le quedamos debiendo tanto“, escribió en su cuenta personal en Twitter el escritor Pablo Simonetti.

“Un viernes en el hospital desde donde no saldrías, dijiste a otro escritor que te visitaba, cuando dijo que tu último libro era genial: ‘si no fuera porque me estoy muriendo, ningún huevón estaría leyendo mi libro’. Y como siempre la injusticia te llevó de este mundo sin el Premio Nacional de Literatura“, escribió la poeta Teresa Calderón en su perfil en Facebook, a modo de despedida.

“SECH filial Valparaíso lamenta la muerte del destacado escritor chileno Poli Délano. Que la tierra te sea leve. Nuestras condolencias a amigos y familiares“, informó en la misma red social la Sociedad de Escritores Chilenos a través de su sede porteña.

Aquí algunas reacciones al fallecimiento del escritor.

Lamento la muerte de Poli Délano. Tengo la impresión de que le quedamos debiendo tanto. — Pablo Simonetti (@pablosimonetti) August 11, 2017

Contar historias es como una artesanía comparable a lo que hace un orfebre.

Adiós maestro Poli Delano (1936-2017) — Waldo Carrasco (@waldocarrasco) August 11, 2017

Mi primer taller literario fue con Poli Délano. Era un buen inculcador del pesimismo como fuente creativa, no como forma de vida. — Alvaro Tello (@Vinocracia) August 11, 2017

Qué triste noticia, se va un gran escritor y una gran persona, aunque en realidad siempre estará en sus obras, descansa Poli Delano — Malex (@malex77) August 11, 2017

Pedro Pablo Zegers, subdirector de la Biblioteca Nacional, comienza ceremonia de liberación con homenaje a Poli Délano pic.twitter.com/iEZiSyiVIX — Biblioteca Nacional (@BNChile) August 11, 2017

Ha fallecido POLI DÉLANO, un escritor y ser humano generoso y lleno de talento que siempre alentó a nuevos escritores y escritoras. — Ricardo Casas Tejeda (@ricardocasas) August 11, 2017

De los escritores que leía de niña, Poli Délano era el único chileno. Y vivía. Mi mamá me decía "tu puedes ser escritora también, ¿viste?" — Camila Mellado (@toneja) August 11, 2017