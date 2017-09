Duetto Coquetto: conoce la exposición de Chinoy y Miguel Lecaros en Teatro del Puente

A través de técnicas expresionistas y orgánicas en soportes de acrílico sobre tela y óleo sobre tela, los artistas plasman su visión de la interdisciplina entendiendo su trabajo en música, escultura, poesía y pintura como diferentes aristas de un mismo lenguaje.

Una reflexión sobre el camino del artista y su formación es lo que buscan plasmar Chinoy y Miguel Lecaros en su primera exposición conjunta, Duetto Coquetto, que se inaugura el próximo miércoles 27 de septiembre en Teatro del Puente.

La muestra es fruto de una relación de amistad y trabajo en torno al arte que los ha unido hace ya bastante tiempo y que hoy traducen en una selección de 18 obras en distinto formato, realizadas con técnicas expresionistas y orgánicas en soportes de acrílico sobre tela y óleo sobre tela. En ella, ambos artistas desglosan los conceptos de las expresiones que comparten y también de las que no. “Mi pintura, mis esculturas y poemas o la música, poemas y pinturas de Chinoy, son parte de una horizontal que conforman un todo y se cruzan desde la arista del artista. Se trata sobre lenguajes que dialogan entre ellos acentuados por el tratamiento lisérgico que poseen”, explica Lecaros.

La exposición plantea también un cuestionamiento a la era de la especialización y a las exigencias de certificación que califican y encasillan las manifestaciones de los espíritus creativos que habitan en todo ser humano. “Es una búsqueda que decidimos ahora presentar juntos. En mi caso, trabajo imágenes abstractas de guitarras, manifestando la transición entre períodos de creación y para que no se me moleste la musa de la música, para que no se ponga celosa… Es finalmente una excusa para compartir el arte”, concluye Chinoy.