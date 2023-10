Diferentes estudios apuntan a los resultados en la relación el ver porno en pareja, lo que no necesariamente afecta.

Para muchos, lo normal es ver porno en solitario siento una actividad muy íntima, sin embargo, pocos consideran que sea una práctica que puedan realizar con su pareja.

Esto porque se trata de un tema que aún es tabú en la sociedad, pero que también genera diferencias entre las parejas considerando diversos factores.

Pueden ser religiosos, sociales o comportamientos que se ven de distinta forma, los que hacen que las parejas no se atrevan a siquiera conversar sobre este tema.

Existe una tendencia a pensar que ver porno afecta la relación de pareja, sin embargo, un estudio reveló que no necesariamente es perjudicial.

El porno en las parejas

En julio de 2020 el mundo atravesaba una de las peores pandemias de la historia, sin embargo, un grupo de científicos presentó un estudio sobre el uso del porno en las relaciones románticas.

El objetivo del estudio es entender los efectos positivos y negativos del uso de pornografía por parte de parejas.

Para eso, entregaron un diario a 217 parejas, de las que 77 eran del mismo sexo y 140 heterosexuales. Estas deberían registrar sus experiencias con el consumo de porno, examinando la satisfacción en la relación, el deseo sexual y la probabilidad de actividad sexual en pareja.

El estudio, publicado en la revista científica “Journal of Social and Personal Relationships“, reveló que el consumo de porno es mucho más común de lo que se imagina, aunque los hombres lo consumen mucho más.

“El 97% de los hombres homosexuales, el 76% de los hombres heterosexuales, el 57% de las mujeres homosexuales y el 40% de las mujeres heterosexuales informaron del uso de la pornografía al menos una vez durante el período de 35 días”, relató a PsyPost, Marie-Pier Vaillancourt-Morel, una de las investigadoras.

El estudio afirmó que “Para las mujeres, independientemente del sexo de su pareja, el uso de pornografía se asoció con un mayor deseo sexual propio y de su pareja y con mayores probabilidades de actividad sexual en pareja”.

Mientras que en el caso de los hombres, “independientemente del sexo de su pareja, el uso de pornografía se asoció con un menor deseo sexual de su pareja; para hombres en pareja con mujeres, con menores probabilidades de actividad sexual en pareja, y para hombres en pareja con hombres, con mayores probabilidades de actividad sexual en pareja”, consignó el estudio.

No necesariamente puede afectar a la pareja, positiva o negativamente

Pese a lo que reveló respecto de los participantes masculinos, el estudio señaló algo importante, el uso de porno no estuvo relacionado con la satisfacción de la relación de pareja.

De igual forma, demostró que el consumo de porno del individuo está asociado a la dinámica sexual del mismo día, con resultados distintos según el tipo de persona o la pareja que tenga.

Por lo mismo, Vaillancourt-Morel destacó que “estos resultados sugieren que debemos ser cautelosos antes de concluir que el uso de la pornografía es el desencadenante de las dificultades de las parejas en particular”.

Ideas de que el porno que puede ayudar a la relación de pareja

Para ser claros, hay muchos factores que pueden influir en como afecta el uso de porno en las relaciones de pareja. El lado positivo implica diversos puntos que hay que considerar.

La Vanguardia rescata que ver porno en pareja puede ayudar a expandir el imaginario sexual, alimentando fantasías que pueden mejorar las relaciones sexuales de la pareja, siempre entendiendo que el porno es ficción.

Además, puede generar una sexualidad más sustanciosa, cuando ambos están de acuerdo con experimentar o también como punto de inicio para generar deseo en la pareja.

En esta línea, la comunicación es la clave, porque puede ayudar a que las parejas puedan sostener relaciones sin tabúes o prejuicios, lo que libera a las personas y las insta a tener prácticas más innovadoras.

Así como también ser conscientes de que el porno que pueden ver no siempre es una realidad, para no generar expectativas que luego no se cumplirán y generarán frustración.

Las razones por las que una pareja no ve porno

Un reciente estudio publicado en Journal of Sex and Marital Therapy, reveló que muchas veces las parejas no se atreven a ver porno juntas debido a objeciones morales que sostienen.

El estudio, realizado en Estados Unidos, consignó 14 razones por las que las parejas no se atreven a experimentar con la pornografía en conjunto y que terminan afectando a la pareja, consignó Psychology Today.

Entre estas razones está principalmente la religión, ya que diferentes creencias pueden tener una postural moral distinta ante porno. También el feminismo, por los valores o perspectivas que existen considerando la igualdad de género y los derechos de las mujeres.

De igual forma, se cree que puede ser una potencial adicción, que afectará la relación de pareja, que es algo netamente privado, diferencias en qué hay de real o falso en lo que se ve, así como también que no es saludable y puede resultar dañino, física y mentalmente, entre otros temas.

Estos puntos demuestran que la comunicación es clave y así lo afirma la autora principal del estudio, K. Camille Hoagland, del departamento de psicología de la Universidad Estatal de Bowling Green.

“Los conflictos que surgen de diferentes puntos de vista sobre la pornografía pueden llevar a la insatisfacción en las relaciones. Nuestra investigación sugiere que la comunicación abierta es fundamental para abordar este tema dentro de las relaciones”, señaló la investigadora.

Finalmente, afirma que iniciar la conversación respecto del consumo de porno, puede ser incómodo al principio, pero también mitiga el daño que puede generar en una pareja los diferentes puntos de vista que sostengan.

Esto porque finalmente la honestidad y sintonía con la pareja en temas tan delicados como el consumo de pornografía, puede aportar a mejorar la relación e incluso, dar un paso a una sexualidad con mayor confianza y conexión.