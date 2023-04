El escritor trasandino Walter Riso, quien se encuentra en el país promocionando su libro “De tanto amarte, me olvidé de mí: cómo saber si tu pareja es la adecuada”, donde aborda las características de una relación saludable y cómo ser una pareja sana habló con BioBioChile y entregó una guía para no caer en las relaciones tóxicas.

“El amor es un animal de 10 patas, pero es muy curioso, porque si una de las patas no funciona no puede caminar, no es como el ciempiés”, ejemplifica el autor, quien en su nuevo libro toma experiencias de terapias con pacientes para formar una relación saludable.

Cómo ser una pareja sana

“Yo creo que lo que debe tener una pareja para funcionar bien o lo que hemos visto es la reciprocidad. Es decir, mantener una relación equilibrada en el que el dar y el recibir está balanceado. Habrá momentos en que tú tienes que dar más que recibir y momentos en que tu pareja haga lo mismo“, detalla Riso.

A lo que añade: “Nunca tiene que perderse esa democracia emocional. Esa relación, que debe ser horizontal, se transforma en una relación vertical, entonces una relación de dominancia y sumisión. Entonces, reciprocidad no implica ser milimétrico“, aclara.

Otro signo de relación sana es la territorialidad, explica el trasandino: “Es el espacio de reserva personal que debe tener cada uno. Hay lugares que están diseñados no para dos, sino para uno. Las buenas parejas no son las que están totalmente superpuestas, se aburren. Tengo un espacio que es mío, tus libros, mis libros, nuestros libros; los amigos, mis amigos, nuestros amigos”.

Con esto, Riso se refiere a que toda pareja sana tiene espacios compartidos como personales, con el fin de no caer en la rutina.

Por último, el escritor apunta la visión de mundo como otra cualidad: “Si eres ultra religiosa, yo soy ultra ateo, ‘no importa, el amor va a poder con eso’ y no es cierto, si tú eres ultra religioso, yo soy ultra ateo, vamos a tener temas tabú (…) esa visión del mundo indica que nos indignan las mismas cosas sí están del mismo lado o no ser igual, pero estar del mismo lado sí y que en esa visión del mundo podamos ser compinches y no adversarios“.

5 rasgos de una pareja saludable

Sumado a esto, el autor Walter Riso detalló cinco características que debe tener una pareja saludable, la cual cada uno debe contribuir para que la relación funcione.