Coffee Party: esta es la nueva tendencia que está ganando peso entre el público más joven, ya que se trata de una nueva forma de “carretear”, usando café y brebajes derivados sin alcohol.

Estos nuevos eventos están revolucionando la forma de compartir y divertirse entre jóvenes (y no tanto), pues se trata de una opción que se aleja de bares tradicionales y fiestas con alcohol.

En específico, la Coffee Party, como bien indica su nombre, está centrada en el consumo de café de especialidad, acompañado de música en vivo y en ocasiones, buena gastronomía. Un ambiente relajado, perfecto para conversar, conocer gente nueva o simplemente disfrutar después del trabajo e incluso universidad.

Coffee Party

Estos encuentros suelen realizarse en horarios más tempranos, en la tarde o anochecer, lo que los convierte en una alternativa perfecta para quienes buscan un ambiente tranquilo pero social, por ello, cada vez más cafeterías o emprendedores están organizando estos eventos.

Este es el caso de Matías Sanhueza, preparador físico y dueño del gimnasio Coach de Concepción, quien recientemente apostó por esta nueva modalidad, la cual, según cuenta a BioBioChile, fue todo un éxito.

“Llegamos a este concepto del Coffee Party porque yo tengo un gimnasio y uno de los pilares más fuertes que trabajamos en el gimnasio es la comunidad. Habíamos hecho otras experiencias de este tipo antes como eventos sociales, pero nunca bajo este nombre. Entonces, cuando apareció esto me llamó mucho la atención por todo lo que significa todo lo que conlleva”, reveló Matías.

Sumado a ello, apuntó a lo positivo que es optar por nuevas formas de divertirse, sin considerar el alcohol.

Experiencia en Concepción

“A mí gustó, creo que va a ser un cambio cultural así como definitivo en lo que son los eventos sociales porque puso un quiebre y generó este movimiento, generó mucho impacto de dar una alternativa que no solo sea carretear con base en lo bohemio, a tomar en exceso, a vicios, a la destrucción, como lo que siempre se relaciona obviamente del carretear, de las fiestas”, reflexionó el preparador físico.

Sobre la experiencia del primer evento que realizó, Matías cuenta que en “el piloto” fueron apoyados por una cafetería, la cual entregaba bebidas no alcohólicas (espresso o americano) y alcohólicas con base en el café, como espresso martini o café tonic.

“Para nosotros igual fue una prueba, no sabíamos cómo iba a funcionar la recepción de los clientes, si es que iban a preferir más la vida no alcohólica o las tradicionales con alcohol, pero fue un 50 y 50, así que igual nos sorprendió harto, todos muy motivados, pero la mitad de esos no estaban consumiendo alcohol”, explicó.

En ese sentido, el preparador físico reveló que el evento tuvo muy buena recepción por los participantes, ya que a “todos le encantó el concepto.”

“Había mucha gente que nunca había carreteado en su vida, que son muy deportistas y les encantó venir a compartir con esa dinámica donde podías tomarte un café y estar en ese de ambiente de carrete, compartiendo con otras personas, conversando, y que otra persona también como alternativa pudiera estar tomándose un cóctel de café”, sostuvo Matías.

Coffee Party: nueva modalidad para compartir

A esto último añadió: “Pero también el que está conversando al lado ha tenido una alternativa para poder seguir compartiendo con él mismo, tomándose un cafecito, un espresso, un americano, lo cual lo hace mucho más amigable e integral, por así decirlo, para cualquier público”.

Por último, Sanhueza explicó a nuestro medio que se encuentra trabajando en un proyecto a gran escala para Concepción, para así prontamente tener fechas para eventos privados.

“Todavía no está cerrado, todas esas negociaciones o trámites también que estamos haciendo con el municipio para poder escalarlo de esa forma, pero creo que fue un punto de partida porque mi propósito siempre ha sido promover la cultura social, deportiva, de bienestar y ya lo hago con el gimnasio”, confesó.

“Esto me inspiró mucho a seguir conectando con otras personas que quizás no van a venir a entrenar a mi gimnasio, pero que sí pueden ir a compartir estos eventos y promover una cultura social distinta”, concluyó el entrenador físico.