La noche del lunes se vivió un trágico y emotivo momento en la última recta de La Ley de Baltazar, teleserie de Mega que terminará el miércoles con un final no tan feliz tras la muerte de Baltazar, según reclamaron los espectadores.

Resulta que el protagonista, interpretado por Francisco (Pancho) Reyes, finalmente falleció. En la escena se puede ver como tras colapsar por un paro cardiáco, la familia corre a su auxilio, pero todo indica que la ayuda médica no alcanzaría a llegar para salvarlo.

“Los quiero mucho”, susurró despidiéndose antes de quedar inconsciente. Asimismo, agregó unas palabras para la que sería el amor de su vida, Margarita (Amparo Noguera): “Te espero en el cielo, corazón”.

Cabe recordar que la pareja finalmente había retomado su relación tras un montón de obstáculos que no les habían permitido expresar su romance. Fue precisamente aquello lo que molestó a los fans.

“Por fin están juntos y él se muere”; “voy a demandar a los guionistas”; “el 99% de la teleserie trató de Margarita intentando estar con Baltazar y ahora que están juntos lo matan”, reclamaron los tuiteros.

A pesar del llanto y la conmoción, este final se veía venir. De hecho, horas previas al capítulo, la propia actriz tras Margarita había advertido al respecto. “Véanlo con pañuelos, con tranquilidad, con calma”, comentó Noguera en una entrevista de Mega.

Sin embargo, todo indica que las más afectadas por esta muerte fueron las mamás de Chile, así lo demostraron los internautas que compartieron las reacciones de sus madres a través de redes. “Háganse cargo del dolor de miles de mamás”, manifestaron los usuarios.

Mamás de Chile lloraron la muerte de Baltazar

Este fenómeno, que causó conmoción en el país, es similar a lo que ocurrió en 1981, con la telenovela La Madrastra, emitida por Canal 13, donde también causó llanto colectivo el fallecimiento de un querido personaje.

De hecho, hasta el día de hoy perdura una entrevista viral donde una mujer relata a los medios como se siente después del final de esta ficción.

“Ahora yo me siento como que ya estoy desvacía, que estoy completamente sola, que ya me parece que no me va a entretener nada”, apuntó la entrevistada.