El viernes pasado, Disney dio a conocer el primer teaser tráiler de la película live action de La Sirenita, desatando diversas reacciones.

Mientras unos criticaron el color de piel del personaje de Ariel por no parecerse a la versión animada de 1990, hubo quienes se mostraron más que complacidos de que una actriz afroamericana estuviera en el papel principal.

La cinta, cuya fecha de estreno está fijada para el 24 de mayo de 2023, tiene como protagonista a Halle Bailey (22).

Algunos alegaron en redes sociales que dar el papel a una mujer negra fue una “inclusión forzada” por parte de Disney.

El argumento de los detractores era que la compañía debía poner a una actriz con rasgos similares a la caricatura. Tal como consignó La Vanguardia, otros invocaron al cuento original de Hans Christian Andersen de 1837 y señalaron que Bailey no se parecía en nada a la descripción del escritor, olvidando que se trata de la adaptación de un personaje ficticio.

No obstante, muchos alabaron la decisión de Disney, pues significa un avance para una buena parte de la población, subrepresentada en la cultura pop.

Y las reacciones más emotivas vinieron de la audiencia objetiva de la compañía para estos contenidos: los niños. Una serie de videos de reacciones de pequeñas afrodescendientes se viralizaron en los últimos días, dando una bofetada a los argumentos racistas.

Entre las reacciones más viralizadas está la de una niña grabada por su madre.

Mientras Maya observaba el tráiler, se emocionó al ver por primera vez el rostro de la nueva Ariel y notar que era parecida a ella.

Asimismo, otras niñas, también se emocionaron al ver a La Sirenita del live action. “¿Estás segura de que esa es la verdadera Ariel?”, pregunta una pequeña a su madre, mostrándose muy contenta al descubrirlo.

The trailer for #TheLittleMermaid brought her so much joy #blackgirljoy #HalleBailey #HalleBailey @Disney great job pic.twitter.com/IcPkvzusZL

— Candace (@Candace82661097) September 11, 2022