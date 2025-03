La influencer estadounidense que generó una enorme indignación en Australia al aparecer en un video capturando una cría de wombat salvaje (un marsupial endémico del país) para sacarse una foto, pidió disculpas al contar su versión de los hechos en un comunicado el pasado sábado.

“He aprendido de esta situación y lamento mucho la angustia que he causado”, indica en su cuenta de Instagram Sam Jones, donde esta semana publicó y más tarde borró el polémico video.

En las imágenes que Jones compartió con sus casi 100.000 seguidores, se ve a la joven correr en plena noche para capturar a la cría de wombat salvaje.

“He atrapado un bebe wombat“, declaraba sonriente a la cámara con el animal en brazos, el cual emitía evidentes ruidos de malestar.

Mientras tanto, en un costado, la madre de la cría observaba a distancia la escena hasta que la joven decidió dejar libre al pequeño marsupial.

Los wombats, que son unos herbívoros de gran peso, de hasta un metro de largo, patas gruesas, pelo marrón, cola corta y hábitos nocturnos, no son una especie amenazada, pero en los últimos años afrontan problemas de salud debido a la propagación de la sarna.

El video se hizo viral en las redes sociales, donde los usuarios australianos mostraron su indignación contra la estadounidense, lo que incluso llegó al gobierno quien criticó su acción al calificar como “horrible” e “indignante” lo sucedido.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke…for a bit of fun.

Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 12, 2025