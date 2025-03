El video de una influencer estadounidense capturando en plena noche una cría de wombat salvaje, un marsupial endémico de Australia, para sacarse una foto, provocó la indignación de la nación oceánica, cuyas autoridades de inmigración revisan este jueves el visado de la joven.

Sam Jones, quien en sus redes sociales se presenta como “bióloga de vida silvestre y científica ambiental”, compartió con sus 92.000 seguidores de Instagram las imágenes donde se ve a la joven correr para capturar a la cría de wombat.

“He atrapado un bebe wombat”, declara sonriente a cámara Jones con el animal, que emite ruidos de malestar, en sus brazos.

SCUMBAG OF THE DAY 🤬

Sam Jones is a US hunting influencer who has gone viral for posting a tiktok of her taking a baby wombat away from its mother in the middle of the night as a joke…for a bit of fun.

Please Sign The Petition at https://t.co/TJGIq2orzj via @UKChange. pic.twitter.com/aZNVd5gt5Q

— PROTECT ALL WILDLIFE (@Protect_Wldlife) March 12, 2025