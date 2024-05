Este domingo 12, Gypsy Rose Blanchard hizo uso de sus redes sociales para compartir una particular reflexión en el marco del Día de la Madre.

Cabe recordar que la mujer de hoy 32 años fue la autora intelectual del asesinato de su mamá, Dee Dee Blanchard, por lo que estuvo en prisión hasta finales del 2023.

Gypsy recibió el beneficio de la libertad condicional antes de cumplir su condena de 10 años. Durante su infancia y adolescencia, Rose fue víctima del síndrome de Münchhausen por poder que padecía Dee Dee.

La hoy celebridad de Internet publicó un video en su cuenta de TikTok, donde partió agradeciendo a las figuras maternas que tuvo durante los últimos ocho años y medio de su vida. Sin embargo, el foco principal de la publicación no era aquello.

Gypsy Rose Blanchard por el Día de la Madre

“No pasa desapercibido que mi propia madre biológica no está aquí para celebrar el Día de la Madre. Lo que elijo sentir respecto a mi propia madre en el Día de la Madre, es que pienso lo mejor de ella“, manifestó Gypsy en el registro.

“Pienso en ella no por lo que me hizo, sino que pienso en ella como una persona. Y creo que, ¿fue una buena madre? No. ¿Fue la mejor madre del mundo? No, pero aún así, era mi madre“. reflexionó la personalidad.

“Lo que elijo sentir por ella, ya sea culpa, ira, dolor, resentimiento, lo que sea, eso es mío para sentir. Nadie puede quitarme mis propios sentimientos hacia mi madre”, continuó, enfatizando que las personas con mayor derecho a formarse una opinión frente a Dee Dee eran ella y su familia.

Blanchard contó que lleva años trabajando en el perdón, y que cree que su madre, dentro de todo, tenía bondad en su corazón.

“Espero que esté en el cielo”, expresó, no dejando de lado el hecho de que siente arrepentimientos hoy en día. “¿Tengo arrepentimientos? Oh, sí, tengo muchos. Nadie va a poder decirme cosas sobre mí misma que yo ya no sepa”, lanzó al respecto.

“Tengo un grupo realmente bueno de mujeres en mi vida que me guían y me muestran el camino”, finalizó Gypsy sobre las actuales figuras femeninas que tiene alrededor. “Siempre van a estar ahí para apoyarme. Son realmente buenas madres”, cerró.