Pudo ser quizás una bella historia de amor, pero resultó ser todo una estafa. Esto fue lo que le sucedió a una mujer de Galicia (España), quien supuestamente estaba en una relación a distancia con el famoso actor chino Luo Yunxi.

“Sé que todo suena a locura, que parece surrealista y que cualquiera pensará que qué idiota va a caer en eso, pero así fue”, dijo la protagonista de esta insólita situación, cuya identidad fue reservada, al medio La Voz de Galicia.

La historia inició cuando la mujer de 50 años vio la serie romántica Till the end of the moon (Hasta el fin de la luna), donde conoció por primera vez al actor asiático. Fue tal lo admirada que quedó con su interpretación, que lo comenzó a seguir en redes sociales.

Un mes después recibió un curioso mensaje supuestamente del artista chino, pues el perfil tenía “la misma foto de perfil, los mismos seguidores, el mismo nombre”, afirmó la mujer. “Muchas gracias por tu apoyo en mi carrera, es genial saber que tengo una fan tan devota”, decía el mensaje en cuestión.

Pese a tener cierta desconfianza con toda esta situación, la gallega se convenció de que todo era real cuando el supuesto actor le explicó que leyó uno de sus mensajes y que “en algunos países les habían hackeado algunas cuentas haciéndose pasar por él”, por lo que intentaba ser más cercano con sus seguidores.

Las interacciones entre ambos no se detuvieron durante un largo periodo. Incluso, sus pláticas se cambiaron a la plataforma de mensajería Line, muy similar a la conocida WhatsApp, donde en reiteradas ocasiones le pedía fotografías, a lo que ella siempre se negó.

Mujer española descubrió el engaño de supuesto actor chino

Su platónico amorío llegó a tal intensidad que el supuesto artista la propuso conocerse. “Me preguntó si querría irme a China a conocerlo y la verdad es que la respuesta fue sí. Estaba dispuesta a irme a China con él y dejar a mi familia, a mi marido y a mis hijos“, reveló la mujer.

No obstante, hubo un pequeño error que terminó por derrumbar esta increíble historia de amor. “Me contó que se iba a un lugar de viaje, pero, casualmente, en una cuenta oficial de fans, vi que el actor real estaba en otro lugar. Ahí comencé a atar cabos”, confesó.

De acuerdo con El Español, la mujer fue víctima del un “estafador del amor chino”, una persona que suplantaba la identidad de varias celebridades chinas para engañar a mujeres.

La protagonista del hecho le exigió explicaciones, sin embargo, el supuesto actor la bloqueó en sus redes sociales para evitar ser descubierto.

“Yo creo que quería engatusarme hasta tal punto que llegara a darle dinero o convencerme para enviarle fotos comprometidas con las que poder chantajearme”, dijo la gallega.

Con su historia, la mujer española espera que sirva de ejemplo para que otras personas no atraviesen por una situación similar. “Lo sigo pasando mal, me enamoré de una persona que no existe. (…) Sé que lo que viví no es real, pero para mí lo era”, expresó la víctima.