Manuel Pellegrini aparece sin lugar a dudas como el entrenador chileno más exitoso de todos los tiempos. Ha dirigido a clubes de la talla del Real Madrid y el Manchester City, además de conseguir cinco títulos en Europa.

El ‘Ingeniero’ cuenta en su palmarés con una Premier League y dos Copa de La Liga con los ‘Ciudadanos’, una Copa del Rey con el Real Betis y una Copa Intertoto de la UEFA con el Villarreal.

El hincha nacional no ha quedado ajeno al gran paso del DT, de 70 años, por el Viejo Continente y muchos lo han candidateado, desde hace tiempo, a La Roja.

Y la relación de Pellegrini con el ‘Equipo de Todos’ nuevamente fue abordada. El estratega nacional confesó su deseo de calzarse el buzo de la selección chilena y ojalá dirigirla en una Copa del Mundo.

Eso sí, el actual técnico bético puso una importante condición para llegar a Juan Pinto Durán. Esta dice relación con quienes están al frente del balompié nacional.

“Una pregunta que llevo contestando hace más o menos 20 años. Primero sería solo seleccionador de Chile, no de otro país. Segundo, me gusta más el trabajo en clubes, estar todos los días en el campo con los jugadores y no solo tenerlos una semana. Tercero, tendría que trabajar con una directiva que arme un programa para el desarrollo del fútbol chileno y así llegar a los mundiales”, contó al periodista argentino Juan Pablo Varsky en su programa de Youtube ‘Clank’.

“La idea no es ir a poner la cabeza por currículum, hay que trabajar con gente de experiencia y capacidad para establecer un trabajo de primer nivel. También que exista un respaldo económico para poder trabajar”, añadió.

Además, el DT que dejó el fútbol chileno en 1999 señaló que “no es que ponga un club por arriba del país, pongo el club por arriba de una selección. Si no tuviese una oferta interesante de un club y aparece la opción de ir a la selección de Chile, lo tomaría… Me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile en un Mundial, si no se da, no será porque no quise, será porque no se dieron los momentos”.

“Ya pude ir antes con Arturo Salah, un gran amigo, pero no era el momento. Ojalá no pase en este momento porque le deseo lo mejor a Ricardo Gareca”, cerró.

Pellegrini contó detalles del conflicto que tuvo con Juan Román Riquelme en el ‘Submarino Amarillo’

El chileno fue entrenador del hoy presidente de Boca Juniors en Villarreal. En aquella época, Riquelme brillaba en el mediocampo de un ‘Submarino Amarillo’ semifinalista de la Champions League.

Sin embargo, la relación del técnico con J.R.R no fue de las mejores. Pellegrini se refirió al cruce que tuvo con el ídolo ‘xeneize’ que derivó en la salida del jugador del equipo español.

“Lamentablemente, la relación técnico-jugador tiene que tener ciertos parámetros y, en la medida que uno no exige un respeto, es muy difícil lograrlo del resto del grupo. No es que haya sido irrespetuoso, pero tenía una idea distinta y lamentablemente no pudimos seguir trabajando juntos“, indicó.

“No he tenido la oportunidad de hablar con él. De mi parte no hay rencor, son cosas que a veces se producen y hay que mantener los roles, al revés, tengo mucho agradecimiento por todo lo que nos dio”, añadió.

Consultado por el nuevo rol del otrora mediocampista ofensivo, el otrora DT de River Plate señaló que “creí que iba a estar más metido en el campo, pero estaba seguro de que iba a estar metido en el fútbol. Sabe mucho de fútbol y habla muy bien”.

“Me alegro mucho de que haya seguido su carrera aportando lo que sabe, aunque sea en distinta posición”, sentenció.