Dos décadas después de su emisión original, los comerciales de Cerveza Cristal editados en escenas de Star Wars en Canal 13 trascendieron fronteras y hoy son no sólo mostrados sino también parodiados en The Late Show with Stephen Colbert de los EEUU.

En el programa, el presentador muestra algunos de esos comerciales y explica irónicamente que “fue sutil, pero puede que hayas notado un bien pensado emplazamiento de la Cerveza Cristal chilena”.

Incluso, aprovechó de cantar él mismo el jingle del producto.

Sin embargo, Colbert fue mal informado en un aspecto de su rutina: en el video ironiza con que “me parece loco que sólo lo hayan hecho con Star Wars, porque la idea calza sin problemas en cualquier película clásica”, pese a que comerciales similares fueron integrados también en películas como James Bond y Gladiator.

Sin embargo, ese chiste de Colbert era la antesala a unas parodias editadas por su propio equipo. Así, ahora Cerveza Cristal también figura en Raiders of the Lost Ark, Lord of the Rings y Alien.