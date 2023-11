Nada menos que 1.350 millones de dólares ganó un sujeto en la lotería de EE.UU en enero de este año. El hombre se llevó uno de los premios más grandes del sorteo Mega Millions, no obstante decidió ocultarlo de todos, incluso de su familia e hija.

Así lo reveló la demanda que él mismo interpuso a la madre de su hija, esto luego de que la mujer se lo contara a la pequeña.

Según detalla Telemundo, el hombre identificado con el nombre ficticio John Doe, ha mantenido su identidad en el anonimato, incluso en la instancia legal, y planificaba que nadie de su círculo se enterara del hecho y que lo divulgara. Por esta razón, el sujeto hizo que algunos de sus familiares, entre ellos su expareja, firmaran acuerdos de confidencialidad.

En el caso particular de la madre de su hija, la mujer se comprometía a guardar el secreto a la niña hasta que esta cumpliera los 18, es decir, hasta el 2032. No obstante, la mujer terminó dándole la noticia a la pequeña, lo que no cayó nada bien a su padre.

Tal como se detalla en los documentos consignados por el medio anteriormente mencionado, su expareja reveló la noticia no solo a la niña, sino que también a “su padre y su madrastra” en “una o más comunicaciones telefónicas”. A su vez, la hermana del propio ganador también fue informada del premio.

Ahora, argumentando un “daño irreparable”, el sujeto interpuso una demanda en contra de la madre de su hija con el fin de conocer los nombres de todas las personas que recibieron divulgaciones “no autorizadas” sobre su premio en la lotería de EE.UU.

Así mismo, “Doe” solicitó a la corte una indemnización por daños y perjuicios aún no determinados pero no inferior a 100 mil dólares, algo así como 87 millones de pesos chilenos.