En el Gobierno, el ministro de Economía se refirió a la determinación de la CMPC de buscar invertir en un país vecino y no en Chile. Señaló que "es normal" que las empresas busquen opciones en otros lugares; a la vez que remarcó que en nuestro territorio sí están las condiciones para el desarrollo de la industria forestal.

El Colegio de Ingenieros Forestales aseguró que en Brasil, a diferencia de lo que ocurre en nuestro país, se allana el camino para recibir inversiones como la anunciada por la empresa CMPC por más de 4 mil millones de dólares.

Por su lado, el ministro de Economía, Nicolás Grau, indicó que el sector forestal aún presenta buenas condiciones para su desarrollo en Chile.

CMPC y su posible mega inversión en Brasil

El anuncio de CMPC, de que ha iniciado un proceso para evaluar un nuevo proyecto de celulosa en Brasil, ya genera reacciones en Chile, donde la firma mantiene plantaciones y operaciones productivas en la zona sur.

El protocolo de intenciones firmado con el gobierno de Río Grande do Sul considera el ingreso a trámite de autorizaciones ambientales para desarrollar los estudios técnicos y evaluaciones necesarias, para la evaluación definitiva del proyecto industrial de unos 4 mil 500 millones de dólares de inversión.

La iniciativa, denominada Natureza, reúne una nueva planta de celulosa que se ubicaría a 15 kilómetros de la ciudad de Barra do Ribeiro, además de infraestructura vial y portuaria, forestación asociativa sustentable, conservación y promoción cultural.

El protocolo de intenciones incluye, entre otras materias, obras viales y portuarias necesarias para la operación del proyecto.

Simón Berti, presidente del Colegio de Ingenieros Forestales de Chile, sostuvo que hay elementos claves en esta decisión de CMPC; y uno de ellos es una ventaja natural de Brasil: el tiempo que demoran los eucaliptus en estar maduros para celulosa es la mitad de lo que demoran en Chile.

Pero además, destacó que en ese país se facilitan este tipo de iniciativas.

Berti aseguró que levantar una planta de celulosa en Chile tomaría 4 a 5 años sólo en permisos y juicios, lo cual no allana el camino para la inversión. Un problema que el país no sabe cómo resolver, pues no hay una bienvenida a inversiones de esa naturaleza, aunque signifiquen unos 15 mil empleos entre directos e indirectos.

Dijo que además en Chile hay riesgos, como los ataques que constantemente sufren los contratistas del área; y los incendios forestales que son cada vez más intencionales.

El presidente del Colegio de Ingenieros Forestales sumó a eso la creencia de mitos respecto del agua y el bosque nativo.

“(…) No es cierto que las plantaciones se chupan toda el agua, al contrario, generan más agua a los acuíferos”, comentó.

El ministro de Economía, Nicolás Grau -en entrevista con La Radio- se refirió al hecho de que CMPC haya decidido estudiar esta inversión fuera de Chile.

Sostuvo que es normal y que en el país están las condiciones para el desarrollo de la industria forestal.

“Es normal que ciertas empresas busquen opciones de invertir en otros lugares. Lo que importa es la suma y resta, es decir, cuántas inversiones de empresas chilenas ocurren en otros países y cuántas inversiones de otros países ocurren acá. Esa es la suma que tiene que ser positiva”, opinó.

Al momento de hacer el anuncio de este acuerdo con CMPC, el gobernador de Río Grande do Sul, Eduardo Leite, afirmó que ofrecen certezas y seguridad para que inversiones tan relevantes como estas puedan desarrollarse.

Puntualizó que incluso realizaron cambios a su código de Medio Ambiente para que las inversiones puedan desarrollarse adecuadamente y sin descuidar el entorno.