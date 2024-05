El nuevo reality de Canal 13, "¿Ganar o servir?", se ve envuelto en polémica al revelarse un presunto montaje entre participantes. A través de una transmisión sin editar por VTR, se captó a Oriana Marzoli y Fran Maira discutiendo sobre una supuesta indicación de la producción para generar contenido, insinuando la simulación de una relación amorosa con Luis Mateucci. A pesar de las risas y la aparente complicidad, las declaraciones de Oriana sugieren que la situación no era del todo genuina, generando dudas sobre la autenticidad de las interacciones en el programa.

Desde el comienzo de los realitys en Chile, varios exintegrantes han revelado que ciertas situaciones dentro de los encierros han sido manipuladas o maqueteadas con el fin de generar más rating.

Y pese a que sus protagonistas han sido los encargados de hacer estas revelaciones varios años más tarde, pocas veces quedan en evidencia, sin embargo, parece ser que “¿Ganar o servir?”, el nuevo reality de Canal 13, no estaría exento.

A través de la transmisión sin editar del programa a través de la señal privada de VTR, los televidentes pudieron atestiguar un particular momento vivido por la participante venezolana, Oriana Marzoli.

En la captura registrada, y que se ha viralizado en redes sociales, se puede ver a la concursante conversando con personas detrás de cámara, todo esto acompañada de Fran Maira. En la imagen incluso se puede divisar a los camarógrafos.

“Vale vamos”, se le oye decir a su compañera, cuando esta cae en cuenta de que la enfocan varias cámaras. Entre risas, Marzoli grita “nuestro momento”. Mientras continúan caminando hacia el interior de la casa, Maira parece entender la indicación que le han entregado a Oriana.

“Me estay huebiando que te comiste a mi mino (sic)”, le dice en un tono serio, pero dejando en evidencia lo que les habían pedido. Sin embargo, para no hacerlo tan evidente, la española se ríe de la broma.

Y aunque intenta cambiar el tema de conversación, Maira le pregunta entre murmullos qué ocurría: “Que me tengo que activar. Me han dicho tanto con Luis (Mateucci), que ya se lo habían pedido y se lo van a volver a pedir, o sea que tire un poco conmigo porque es que si no”, relató, dejando entrever que debía ser una acción mutua para que no resulte evidente.

“No me gusta una mierda, pero vamos, si tengo que fingirlo, lo finjo, pero tampoco que vaya a parecer que o estoy muriéndome por este hueón cuando me importa tres cojones, literalmente (sic)”, se le oye decir a su compañera sin tapujos.