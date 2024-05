Gonzalo Jara, bicampeón de América con la selección chilena, recordó el bullado incidente del ‘dedo’ con el uruguayo Edinson Cavani, durante el duelo de cuartos de final de la Copa América ‘Chile 2015’.

A casi nueve años del hecho protagonizado con el hoy atacante de Boca Juniors, el defensa central de La Roja de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli volvió a referirse al tema y fue tajante en señalar que “no me arrepiento en absoluto“.

Además, el ex jugador de Colo Colo y La U justificó su acción, apuntando que fue útil para ganar la Copa América en el país, la primera del ‘Equipo de Todos’ en su historia.

En un adelanto del programa ‘Generación Dorada’ de Canal 13, a emitirse este domingo 5 de mayo, el oriundo de Hualpén declaró que “no me arrepiento en absoluto. ¿Quién no la hizo de los que jugaron fútbol? ¿Quién no pisó a un compañero? Era algo que después sale como se vio, y es lamentable, pero no me arrepiento para nada”.

“Si la consecuencia de esto fue que Uruguay jugara con 10 y ser campeones de América, no me arrepiento”, agregó el defensor en el programa que dará a conocer relatos de los seleccionados de 2015 y 2016. Serán Ignacio Valenzuela y Juan Cristóbal Guarello los entrevistadores de distintos miembros de aquel recordado plantel nacional.

Los recuerdos del bicampeonato obtenido por La Roja empiezan a reflotar a poco más de un mes del inicio de la Copa América de Estados Unidos 2024.