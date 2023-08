Medios en Estados Unidos informaron el caso de Kaitlyn Cannon, quien recientemente ganó una demanda contra su profesor de Matemáticas de la Escuela. Esto luego que se descubriera que el docente posteó en 2018, fotos donde ella aparecía desnuda en internet.

El caso es bastante confuso y se remonta cinco años atrás, cuando la joven se había graduado como periodista de la Universidad Estatal de Pensilvania.

En ese entonces un amigo de ella le comunicó que habían aparecido fotos de ella en un sitio de pornografía y ‘pornovenganza’, situación que la afectó.

De acuerdo al medio Insider, al revisar las imágenes reconoció que ella misma las había enviado a su pareja de la época. Sin embargo, no fue él quien las publicó en el lugar.

El pasado lunes se dio a conocer que Kaitlyn Cannon ganó una demanda contra un antiguo profesor de Matemáticas de su escuela. Esto luego que se descubriera que las imágenes habían sido publicadas desde el IP de su hogar.

Caso de Kaitlyn Cannon

La decisión fue tomada por un jurado del condado de Ocean, el cual condenó a Christopher Doyle, quien años atrás impartió clases en el colegio Wall High School de Nueva Jersey.

En concreto, Doyle posteó 14 imágenes de Cannon, en las cuales aparecía desnuda y semidesnuda.

Se determinó además que el sujeto deberá pagar 10.000 dólares a la mujer, tras ser condenado por daños y violación a la privacidad.

No obstante, aún no queda claro cómo pudo el docente obtener aquellas imágenes. Se desconoce si tuvo contacto con el exnovio de Cannon durante esos años.

“Arruinó toda mi vida en Nueva Jersey porque sentí que no podía salir de mi casa. Sentí inseguridad en mi propio cuerpo, sentí que ya no me pertenecía”, expuso ante los medios de comunicación.

Hay que señalar que la pornovenganza (exposición pública de ‘desnudos’ de una pareja, o expareja, en internet a modo de venganza), es penada en varios países.