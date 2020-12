Un caso de pornovenganza se dio a conocer en Argentina, donde una policía de la ciudad de Bragado intentó suicidarse luego que su expareja viralizara en redes sociales registros íntimos de ella, entre los que habían fotos y videos personales.

De momento, la funcionaria se encuentra internada en el Hospital de Bragado y su estado es crítico, ya que se disparó a sí misma con su arma de servicio.

La policía es Belén San Román (26), quien es madre de dos hijos y, aparentemente, no habría aguantado la situación a la que se vio expuesta por su exnovio, el cual fue detenido.

La denuncia fue realzada por su propia familia al sitio de noticias TN, explicando que el material fue publicado hace una semana en Facebook e Instagram. Tras eso, aseguran, San Román fue informada de un sumario administrativo que había abierto la sección de Asuntos Internos de la Policía.

Hermosa mujer de corazón gigante … tus peques te esperan ..para alegrarte la vida como decís vos ¡! Toda esa fuerza… Publicado por Vicko Ossola en Lunes, 30 de noviembre de 2020

Diego San Román, tío de la víctima, indicó al citado medio que la joven había recibido varios mensajes de acoso en redes sociales, durante la última semana.

“Probablemente influyó [en su decisión] el gran sufrimiento que estaba presentando desde hace algunas semanas tras la viralización de fotos y videos donde se la veía en situaciones íntimas, y el posterior sumario administrativo que inició la Policía”, indicó.

Hace algunos años en Argentina se realizó una reforma al código penal para sancionar este tipo de delitos, cuyas penas pueden ir desde los seis meses hasta los dos años de prisión, aparte del pago de una multa.

Dentro del proyecto se consideran como agravantes que se trate de exparejas o la difusión de material íntimo de menores de 18 años.

Hay que señalar que el porno vengativo o porno venganza (por su traducción al español) “es la publicación y/o difusión de imágenes no consentidas de desnudez total o parcial y/o videos de contenido sexual o erótico de personas”, según define un documento legal argentino en el sitio Pensamiento Penal.

Estas fotos y videos, que son capturadas en un contexto de intimidad, suelen ser compartidas entre parejas y no tienen el objetivo de traspasar esa barrera de “privacidad”. El intercambio de este contenido es llamado sexting.

No obstante, tras las crisis y términos de relaciones, algunas personas amenazan a su ex o actual pareja con publicar estas imágenes en Internet, contra su voluntad y/o sin su consentimiento, si no ceden ante su petición.

Incluso, a veces, este contenido es robado desde sus dispositivos. A estas amenazas se les llama sextorsión y, entre otras situaciones, han martirizado a millones de jóvenes en todo el mundo.