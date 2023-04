Un paciente indio de 35 años que fue declarado muerto por covid-19 en 2021 volvió a su casa luego de dos años secuestrado. El insólito hecho tuvo como protagonista a Kamlesh Patidar, quien afirmó que fue drogado y retenido contra su voluntad durante este dicho periodo.

De acuerdo con ABC, el sujeto se contagió de coronavirus en Badveli, localidad ubicada en al norte de India, en medio de una segunda ola de contagios masivos. Debido a la falta de camas, fue trasladado hasta Vadodara, Gujarat, en febrero de 2021, donde fue declarado muerto.

Según los registros médicos, el sujeto estaba entre los cuerpos “sin rostro” que fueron incinerados en medio de la emergencia sanitaria. Sin embargo, el hombre resultó estar vivo durante todo este tiempo.

“En Vadodara, Kamlesh fue declarado muerto. A los miembros de su familia se les mostró un cuerpo cubierto con una sábana de plástico y posteriormente el cuerpo fue incinerado“, dijo Mahesh Patidar, primo del paciente.

Paciente indio declarado muerto por covid-19 vuelve a casa

La familia de Kamlesh Patidar quedó impactada tras verlo entrar en casa de su tío materno. Algunos de sus cercanos explicaron a la prensa local que el sujeto, padre de dos hijos, habría sido secuestrado y drogado durante todo este tiempo.

En conversación con The Times of India, el tío de Kamlesh, Rameshwar, explicó que su sobrino afirma que fue secuestrado por una pandilla. “Me dijo que después de recuperarse del covid, media docena de personas lo retuvieron confinado en Ahmedabad. Le inyectaron drogas y lo mantuvieron inconsciente todo el tiempo”, dijo.

De acuerdo con el relato de su familiar, el sujeto logró escapar hace unos días cuando lo llevaban dentro de un vehículo. “La pandilla se detuvo en un hotel al borde de la carretera para tomar un refrigerio. Ignorando que Kamlesh estaba alerta, vio un autobús de pasajeros con la ruta ‘Ahmedabad-Indore’ y se metió en él”, contó Rameshwar.

Para esclarecer el hecho, las autoridades llevarán a cabo una investigación. Pese a lo insólito de la noticia, no es primera vez que ocurre, ya que en 2020 otro hombre también fue declarado muerto por error.