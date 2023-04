Un mal cálculo provocó que la artista asiática no alcanzara a sujetar las piernas de su esposo y compañero de rutina. El hecho fue grabado por el público que presenció el trágico accidente.

Una trapecista china, identificada como Sun Moumou, falleció tras caer desde una altura de 9 metros en pleno espectáculo circense en la ciudad de Suzhou, China. El hecho quedó grabado en los teléfonos del público.

El fatal accidente ocurrió el fin de semana, mientras la acróbata presentaba su rutina junto al artista Zahng Moumou (35), su esposo. Cuando ambos estaban suspendidos en el aire, la mujer de 37 años se soltó repentinamente y cayó directamente contra el piso, todo en medio de los gritos de la audiencia.

En los registros que se viralizaron tras la mortal acrobacia, se observa el momento exacto en que la víctima intentó agarrarse de las piernas de su compañero, pero una falla en los cálculos causó que la artista cayera directamente al vacío.

Al percatarse de la mala maniobra, su pareja no pudo hacer nada, pues se encontraba con sus manos atadas a las telas que los mantenía colgados en el aire. Además, la zona en que aterrizó la acróbata no estaba cubierta por mallas de seguridad.

Trapecista china murió tras caer 9 metros en plena rutina

De acuerdo con The New York Post, la mujer de 37 años fue trasladada a un hospital, pero dado la magnitud del impacto falleció horas más tarde. Además, se supo que la pareja no usar cables de seguridad para verse mejor en el escenario.

Sun y Zahng estaban casados desde hace varios años, tenían dos hijos y contaban con una amplia trayectoria haciendo acrobacias. En medio del trágico accidente, surgió un rumor que apuntaba a una supuesta discusión entre los artistas antes de su última presentación juntos.

Ante dichas especulaciones, su esposo dijo: “Siempre fuimos felices juntos. Como estoy en medio del proceso de lidiar con todo esto, no puedo revelar ningún detalle específico en este momento”, consignó The Mirror.

Otro de los temas que salió a la luz tras el fatal accidente fue que la compañía dueña del espectáculo recibió una multa de 7.000 dólares (más de 5 millones de pesos) en 2021 al no contar con los permisos necesarios para presentar su show.