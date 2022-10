Dos activistas de la organización Just Stop Oil lanzaron este viernes sopa sobre el famoso cuadro “Los Girasoles”, de Vincent Van Gogh, en la National Gallery de Londres, y posteriormente fueron detenidos por la policía, informó Scotland Yard.

En un tuit, la policía informó de que los dos activistas habían lanzado una sustancia sobre el cuadro del pintor neerlandés y “luego se pegaron a una pared. Ambos han sido arrestados por daños criminales y allanamiento agravado”.

Activists with @JustStop_Oil have thrown tomato soup on Van Gogh’s Sunflowers at the national Gallery and glued themselves to the wall. pic.twitter.com/M8YP1LPTOU

— Damien Gayle (@damiengayle) October 14, 2022