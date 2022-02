Corría el 10 de febrero pasado cuando Christina Spicuzza transitaba por el condado de Allegheny, en Pennsylvania (EEUU). El llamado en la aplicación de Uber la llevó a tomar el viaje que, irónicamente, sería el último de su vida, en el que tuvo que pronunciar una amarga frase: “Te lo ruego. Tengo 4 hijos”.

Hasta esa zona del noreste estadounidense acudió la joven mujer, madre de 4 niños, para recoger a un cliente, como es habitual en este servicio de transporte.

Cuando la familia de Spicuzza no supo nada de ella, en el transcurso de ese día, intuyó que algo andaba mal. Sin obtener respuesta de los llamados a su celular, la reportaron a las autoridades como desaparecida, según informó la cadena KWTX.

Entre la esperanza y la angustia transcurrieron dos días, hasta que la peor noticia llegó para sus seres queridos. La joven mujer, que se ganaba la vida para ella y sus pequeños, tuvo los minutos más angustiantes, con una súplica que no surtió efecto.

Desde territorio estadounidense aún no están claras las cifras actuales de conductores de Uber que han sido víctimas de ataques, robos y otros delitos mayores como agresiones sexuales, aunque existen 5.981 denuncias.

En 2019, la cifra ofrecida en el informe de seguridad de UBER, del periodo 2017-2018, informaba de 19 asaltos con víctimas fatales, ocho a manos de conductores, siete por pasajeros y cuatro por terceros.

El de Christina Spicuzza forma parte de las estadísticas no oficializadas por la compañía, junto a otras similares, pero nuevamente en discusión una situación a la que están expuestos tanto pasajeros como conductores de esta plataforma.

Christina Spicuzza was reported missing on February 11 after she did not return from an Uber shift the previous night. https://t.co/mm79jhPoM1

— Newsweek (@Newsweek) February 15, 2022