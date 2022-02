Un debate bastante extenso se ha originado en Paraguay a raíz de la publicación en Tik Tok que realizó un joven chofer de aplicación llamado Rodrigo Peralta, quien denunció haber sido víctima de acoso por parte de un grupo de mujeres durante un viaje.

De acuerdo a lo que reportó el diario La Nación de aquel país, el hecho sucedió durante la madrugada del pasado domingo en la ciudad de Asunción. Todo indica que las pasajeras iban en estado de ebridad.

En el registro, grabado con una cámara de trabajador, se puede ver que la persona sentada en el puesto de copiloto comienza a tocar a Peralta en la cara, mientras le hablaba incoherencias.

“No sé qué necesidad tenía esta tipa de acosar y tratar de boludo (tonto) por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento (…) Ya saben, si no te dejas acosar por una mujer sos (eres) un amargado”, escribió el trabajador en la red social.

@rod_nahuel No sé que necesidad tenía esta tipa en acosar y tratar de boludo por no hacerle caso, al final del video se ve un lindo resentimiento. ♬ sonido original – rod_nahuel

Entre las frases que se escucharon estuvieron: “No me vayas a empujar si yo no te voy a acosar, maricón” y “Por qué sos (eres) así, si no te vamos a violar ¿O no te gustan las mujeres?”.

Sobre el final, minutos antes de salir del vehículo se puede oír a una decir: “Vamos a callarnos no más. Es un amargado, no debe ser así, 20 años recién tiene y es un amargado”.

Un día después Peralta decidió referirse al tema en Twitter: “Si como mujer muchas veces no te toman en serio una denuncia de acoso, imagínate siendo hombre…”.

Medios en Paraguay identificaron al joven como conductor de la aplicación ‘Bold’, la cual realiza viajes urbanos a bajo costo.

Desde la compañía aseguraron que denunciaron los hechos y retiraron el perfil de las tres pasajeras que realizaron aquel trayecto.