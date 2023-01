Dos buceadores japoneses lograron recientemente capturar imágenes de un encuentro poco común, con un calamar gigante de 2,5 metros de largo, que nadaba frente a la costa occidental del archipiélago japonés.

Yosuke Tanaka y su esposa Miki, monitores de buceo en Toyooka, departamento de Hyogo (oeste), fueron advertidos por un vendedor de aparejos de pesca que había visto el calamar gigante cerca de la superficie en una bahía.

La pareja, que describió su encuentro en un blog del servicio de buceo, partió en búsqueda del molusco cerca de una orilla rocosa, en donde había muchas algas: “Estaba allí, un calamar enorme”, explicó Tanaka.

“No tenía los movimientos ágiles de muchos peces y criaturas marinas. Sus tentáculos y aletas se movían muy lentamente”, precisó.

El calamar parecía débil y parte de su piel parecía desprenderse de su cuerpo, observó el buzo.

El tamaño del animal y sus enormes ojos eran sorprendentes, y reconoció que se sintió “aterrorizado” porque tenía “brazos muy gruesos; si me atrapaban, no podría escapar”.

Now a giant squid was caught on video by a diver at a beach in Toyoka city in Hyogo! 🦑 #giantSquid #Japan pic.twitter.com/JOTVq6T20A

— Being Kansai (@BeingKansai) January 11, 2023