Hay fanáticos y fanáticos en el mundo. Algunos son silenciosos y siguen a sus ídolos tranquilamente a través de redes sociales, mientras que otros son entusiastas y no escatiman en gastos.

Este es el caso de Zachary Gordon-Abraham (25), un joven oriundo de Pennsylvania, Estados Unidos, que ha gastado más de 100 millones de pesos chilenos en productos relacionados con Britney Spears.

Gordon comenzó su colección en 1999, cuando la cantante acababa de lanzar su primer álbum, según consignó el diario inglés Daily Mail. Desde entonces no se detuvo más.

La colección de Zachary, quien trabaja como técnico de reciclaje, incluye miles de programas de conciertos, fotos, revistas, autógrafos, frazadas, muñecas, discos, etc.

No obstante, su posesión más preciada es una foto autografiada que le fue enviada a él durante la gira promocional de la artista por su línea de lencería en 2014.

“Mucha gente piensa que es extraño estar tan enamorado de una estrella del pop, pero para muchos de sus fans, ella es mucho más que una estrella del pop”, afirmó el joven, que conoció brevemente a la artista en 2018.

Contrario de lo que se podría pensar, su familia no está molesta con su colección. De hecho, “mi madre me compraba productos y siempre me inculcó que podría valer algo un día”.

La compra más cara, según reveló, fue una placa por el aniversario de ¡Oops! I Did It Again, la que está grabada con su nombre.

“También tengo un programa realmente raro de su espectáculo Circus Tour en la ciudad de Nueva York, esos que de vez en cuando, aparecen en eBay por miles de dólares”, añadió.

Pero eso no es todo, ya que Britney incluso lo llevó a conocer a su actual esposo. “Mi esposo también contribuye a la habitación de Britney con sus cosas, y Britney es incluso la razón por la que comenzamos a hablar entre nosotros en 2013”, reconoció.