Esta semana se reportó el nacimiento de las primeras gemelas de panda gigante en Corea del Sur, los expertos dicen que las probabilidades de que un panda dé a luz a gemelos son de menos del 50% y ocurre muy rara vez, por lo que el país asiático celebra este suceso.

De acuerdo con CNN, las crías nacieron el pasado 7 de julio, en el parque temático Everland Resort que se encuentra al sureste de Seúl, la capital de Corea del Sur.

Pero no fue hasta la semana siguiente que desde el parque compartieron el video del proceso en el que la panda Ai Bao se preparaba para dar a luz y el posterior recibimiento de las cachorras.

Las crías, que aún no tienen nombre, pesaron 140 y 180 gramos y nacieron en perfectas condiciones.

Double cuteness📷📷! #GiantPanda #AiBao gave birth to twin cubs through natural breeding at #SouthKorea’s Everland Resort. They are South Korea’s first panda twins and the first pair of giant panda cubs born overseas in 2023, cheering up fans in both #China and South Korea. pic.twitter.com/DvzfOPsCBL

— Panda Paws (@Panda_Paws_) July 11, 2023