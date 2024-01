Se trata de una de las series más queridas por los amantes de los dibujos animados. ‘Avatar: la leyenda de Aang’ se estrenó hace casi 20 años en Nickelodeon y, hasta el día de hoy, sigue sumando fanáticos a sus filas.

En ese sentido, no fue de extrañar que la noticia sobre su nueva adaptación a una serie live action causara emoción y a la vez escepticismo entre sus fans. Esto, especialmente tras la salida de los creadores originales del proyecto y el fracaso en taquilla de la película estrenada en 2010.

La buena noticia es que, tras 6 años de producción, la adaptación live action de la serie ya tiene fecha de estreno. Según anunció Netflix, la primera temporada estará disponible a partir del 22 de febrero de este año en su plataforma.

Together, they're going to save the world. AVATAR: THE LAST AIRBENDER comes out February 22! pic.twitter.com/a7ENvpQFdB — Avatar: The Last Airbender (@AvatarNetflix) December 31, 2023

Elenco de ‘Avatar: la leyenda de Aang’

En agosto de 2021 se reveló por primera vez quiénes interpretarían a los cuatro personajes principales: Gordon Cormier (The Stand y Lost in Space) será Aang, el avatar y último maestro aire; Kiawentiio (Beans y Anne with an E)será la maestra agua Katara; Ian Ousley (13 Reasons Why) será su hermano Sokka, también de la Tribu Agua del Sur; y Dallas Liu (Tekken y Underdog Kids) será el príncipe Zuko, de la Nación del Fuego.

A ellos se suma Daniel Dae Kim (Hawaii Five‑0; Lost), quien tomará el papel del Señor del Fuego Ozai. Paul Sun Hyung Lee (Kim’s Convenience; The Mandalorian) será el general Iroh, tío del príncipe Zuko; Lim Kay Siu (Ana y el rey) será Gyatso, maestro aire y mentor de Aang; y Ken Leung (Star Wars: The Force Awakens) será el comandante Zhao de la Nación del Fuego.

A continuación, puedes revisar el tráiler oficial de ‘Avatar: The Last Airbender’ para ver un primer acercamiento de estos actores encarnando a sus personajes: