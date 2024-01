Cada año, la Critics Choice Association, la asociación de críticos más grande de los Estados Unidos y Canadá, organiza los Critics Choice Awards, representando a más de 600 críticos de medios y periodistas de entretenimiento. Los Critics Choice Awards se celebran anualmente para premiar los mejores logros cinematográficos y televisivos. Históricamente, son el indicador más preciso de las nominaciones a los Premios Oscars.

La premiación será transmitida en vivo por TNT y HBO Max el próximo 14 de enero a las 9pm. El evento se realizará en The Barker Hangar en Santa Mónica, Los Ángeles, en una gala de 3 horas que reunirá en un único lugar a los artistas más destacados del año.

Luego de su transmisión en vivo, será posible volver a ver los Critics Choice Awards en HBO Max, grabación que estará disponible por tres meses.

La comediante, presentadora de televisión, autora de best-sellers y defensora Chelsea Handler, regresará por segunda vez como presentadora de los Critics Choice Awards. En Latinoamérica, contará con los comentarios de Ileana Rodriguez y Rafael Sarmiento, y la traducción de Flor Coianis.

HBO y HBO Max lideran la lista con 23 nominaciones, más que cualquier otro canal o plataforma, entre las que se destacan Succesion, The Last of Us y Barry, entre muchas otras producciones. Por su parte, la película BARBIE, de Warner Bros. Pictures, es la película más nominada este año.