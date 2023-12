El argentino Leo Messi, el noruego Erling Haaland y el francés Kylian Mbappe son los tres finalistas al premio The Best al Jugador Masculino de la FIFA 2023; conoce todos los nominados a lo mejor y más destacado del fútbol internacional.

Los escogidos para llevarse el galardón fueron escogidos por entrenadores de selecciones nacionales, capitanes de selecciones nacionales, periodistas del rubro e hinchas que votaron por Internet.

Messi, que en 2022 consiguió el premio The Best por segunda vez después de coronarse campeón del mundo con Argentina en Catar, tuvo un papel principal en la consecución del último título de Liga para el PSG, el segundo ganado por él en Francia.

Por su parte, el finalista francés Kylian Mbappe, subcampeón del mundo en Catar con Francia, anotó el tanto definitivo para que el PSG ganara el último campeonato de Liga, su octavo título nacional en 11 años.

Durante el periodo de clasificación para The Best 2023, Mbappé anotó 17 goles en los 20 últimos partidos y protagonizó una racha de nueve tantos en 6 partidos. Fue el máximo goleador y distinguido como Jugador del Año en el campeonato local.

El nominado noruego Erling Haaland, de 23 años, logró el triplete con el Manchester City de Pep Guardiola, con la Liga de Campeones, la Copa de Inglaterra y la Premier League. El Bota de Oro europea y de la Premier League anotó en 28 ocasiones, en un total de 33 partidos.

Estos son los finalistas a los Premios The Best 2023 entregados por la FIFA:

Premios Puskas

Enciso – Brighton vs Manchester City

Guilherme Madruga – Novorizontino vs Botafogo

Nuno Santos – Sporting vs Boavista