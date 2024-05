Los New York Knicks están dando que hablar en la actual temporada de la NBA, luego de avanzar a la recta final en segundo lugar en la Conferencia Este y de dar el golpe ante Philadelphia 76ers al eliminarlos en los Playoffs.

Pero quien se está robando todos los ‘flashes’ en la brillante temporada del elenco de la ‘Gran Manzana’ es Jalen Brunson, base de los Knicks que se encuentra dando cátedra de buen básquetbol en la mejor liga del mundo.

El oriundo de Nueva Jersey con el ’11’ en su espalda está protagonizando una ronda de Playoffs en sueños y alcanzó a su ‘majestad’ Michael Jordan con un histórico registro.

Resulta que Jalen Brunson se convirtió en primer jugador, desde ‘MJ’, en registrar 40 o más puntos en 4 partidos de la ronda de Playoffs, luego de alcanzar su última victoria sobre Indiana Pacers por 121 a 117 donde anotó 44 puntos.

Eso sí, estuvo a solo 1 punto de alcanzar los 5 juegos consecutivos sobre los 40, ya que en el choque por el juego 3 ante los 76ers, marcó 39.

Por último, Brunson también se encuentra en el histórico listado de los bases con más puntos en la historia, solo detrás de leyendas del deporte como Jerry West u Oscar Robertson.

La estrella de los neoyorquinos está dando que hablar y junto a los Knicks, comienzan a pavimentar la senda para llegar a las finales de la Conferencia Este, donde por ahora se encuentran 1 a 0 en la llave ante Indiana Pacers en las semifinales de los Playoffs de NBA.

JALEN BRUNSON TAKES OVER GAME 1.

🔥 43 points

🔥 14-26 shooting

🔥 6 rebounds, 6 assists

🔥 Leads NYK to 1-0 series lead

Brunson becomes the FIRST PLAYER EVER with 40+ points and 5+ assists in 4 straight playoff games! pic.twitter.com/XN7Ou8ECon

— NBA (@NBA) May 7, 2024