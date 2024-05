Resumen automático generado con Inteligencia Artificial

El exfutbolista Toby Vega aseveró en el programa "Media punta" que Coca Mendoza ya no forma parte del nuevo reality de Canal 13, "Ganar o Servir". Aquello habría sido no por el hecho de perder una prueba, sino por una lesión en su tobillo, lo que no aún no ha sido transmitido en televisión. Vega reveló que Gabriel ya habría recibido un tratamiento para su dolencia.