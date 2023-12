Este miércoles llegó a su fin la fase de grupos de la Champions League, dejando definidos a los 16 equipos que clasificaron a la ronda de octavos de final.

Entre los resultados más destacados de la última jornada, está el empate 1-1 del Paris Saint-Germain en su visita al Borussia Dortmund, que -sumado al triunfo de AC Milan en casa del Newcastle- metió a ambos a la siguiente ronda.

También aseguró presencia en octavos de final el Atlético de Madrid, que venció 2-0 a la Lazio y se hizo con el liderato del grupo E.

Barcelona cayó en su visita al Royal Antwerp belga (3-2), pero de todas formas se quedó con la primera plaza de la zona H. Segundo fue el Porto, que despachó al Shakhtar Donetsk.

Por último, el Manchester City venció al Estrella Roja en Belgrado para sellar su campaña perfecta (seis triunfos en seis duelos) y, junto al RB Leipzig, también se instaló en octavos de final de la Champions League.

Cabe recordar que el sorteo de las llaves será este viernes 18 de diciembre. Los octavos de final se jugarán la segunda y tercera semana de febrero de 2024.

Round of 16 teams confirmed ✅

Who are you backing? 👀#UCL pic.twitter.com/40ii5lRtR6

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2023