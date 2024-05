El duque de Sussex, Harry, arribó al Reino Unido para participar en eventos de los Juegos Invictus, sin embargo, no se reunirá con su padre, Carlos III, debido al apretado itinerario del rey que está siendo tratado por cáncer. Harry llevará a cabo una lectura en un acto de Acción de Gracias por el décimo aniversario de los Juegos y posteriormente viajará a Nigeria para reunirse con Meghan en un viaje relacionado con el evento deportivo.

Harry, el duque de Sussex, llegó al Reino Unido este martes para asistir a eventos de los Juegos Invictus. A pesar de su visita, no se reunirá con su padre, el rey Carlos III, debido al apretado itinerario del rey, reporta el ‘Daily Telegraph’.

El hijo de Diana de Gales, de 39 años, arribó a Londres desde Estados Unidos, donde vive con su esposa Meghan y sus hijos, Archie y Lilibet. Tenía la esperanza de ver a su padre, quien está siendo tratado por un cáncer no especificado.

Un portavoz del príncipe explicó que, debido a la carga de compromisos del rey, no será posible un encuentro: “En respuesta a las muchas preguntas y a la continua especulación acerca de si el duque se reunirá o no con su padre mientras se encuentra esta semana en el Reino Unido, desafortunadamente no será posible debido al programa lleno de Su Majestad”.

El portavoz añadió que Harry entiende los compromisos y prioridades de su padre y espera verlo pronto. Durante su estancia, Harry participará en eventos vinculados a los Juegos Invictus, un evento para veteranos de guerra heridos.

Harry no verá a Carlos III

Se espera que mañana, en un acto de Acción de Gracias por el décimo aniversario de los Juegos en la Catedral de San Pablo en Londres, el hermano del Príncipe William lleve a cabo una lectura.

El Palacio de Buckingham confirmó que el rey también tiene una agenda llena esta semana, lo que complica la posibilidad de una reunión con Harry.

El ‘Daily Telegraph’ menciona que el nieto de Isabel II tenía grandes esperanzas de encontrarse con Carlos III, a quien no ve desde febrero en Clarence House, la residencia londinense del rey.

Harry tiene previsto viajar a Nigeria este jueves para reunirse con Meghan en un viaje relacionado con los Juegos.